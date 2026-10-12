Учитывать наши интересы и не вредить дружбе с союзниками. Эксперт о диалоге Беларуси и США 

- "Никто другой такого не предлагает". Эксперт объяснил секрет успеха Беларуси в работе на дальней дуге
Эксперт убежден, что немаловажное значение имеют и определенные гарантии со стороны Вашингтона: "Дело в том, что Америка, если не имеет стратегических целей, может в любой момент поменять свои решения".
Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 сентября встретился с представителями команды Президента США Дональда Трампа во главе со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом. "Мы открыты к обсуждению любых вопросов. Единственное (это не требование, а моя просьба к вам) - чтобы мы неукоснительно соблюдали наши договоренности. С нашей стороны и со стороны США", - заявил глава белорусского государства во время встречи.
Александр Лукашенко также отметил, что стороны уже достигли немало соглашений, которые касаются сферы экономических отношений. "Поэтому я и пригласил премьер-министра, который проинформирует и вас, и нас всех здесь о реализации наших договоренностей", - добавил он.-0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.