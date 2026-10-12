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Учитывать наши интересы и не вредить дружбе с союзниками. Эксперт о диалоге Беларуси и США 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
12 октября 2026, 13:33

Учитывать наши интересы и не вредить дружбе с союзниками. Эксперт о диалоге Беларуси и США 

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
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12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте БЕЛТА "В теме" эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко высказался о состоянии белорусско-американского диалога.
"Если говорить про отношения с Америкой, то Беларусь готова с ней сотрудничать и работать. Но это должно соответствовать нашим национальным интересам и не вредить дружбе с Россией и Китаем", - считает Александр Тищенко. Он отметил, что в вопросах белорусско-американского диалога также нужно исходить из того, что отношения Минска с Вашингтоном - это не стратегия, а тактика. "Для нас важно снятие рестрикций или во всяком случае их смягчение. Они ведь придуманы, чтобы осложнять жизнь. И для нас это лишнее обременение, которое не способствует большому продвижению. Мы для Америки тоже не являемся стратегическим партнером, потому что тот же калий им сегодня ситуативно нужен, а завтра нет", - сказал Александр Тищенко.

Эксперт убежден, что немаловажное значение имеют и определенные гарантии со стороны Вашингтона: "Дело в том, что Америка, если не имеет стратегических целей, может в любой момент поменять свои решения". 

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 сентября встретился с представителями команды Президента США Дональда Трампа во главе со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом. "Мы открыты к обсуждению любых вопросов. Единственное (это не требование, а моя просьба к вам) - чтобы мы неукоснительно соблюдали наши договоренности. С нашей стороны и со стороны США", - заявил глава белорусского государства во время встречи.

Александр Лукашенко также отметил, что стороны уже достигли немало соглашений, которые касаются сферы экономических отношений. "Поэтому я и пригласил премьер-министра, который проинформирует и вас, и нас всех здесь о реализации наших договоренностей", - добавил он.-0-

*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента. 
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