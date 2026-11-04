Ученые назвали приоритетные направления для укрепления системы безопасности Большой Евразии

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Усиление аналитической работы, развитие социально-гуманитарного сотрудничества и совершенствование механизмов стратегического прогнозирования необходимы для укрепления архитектуры безопасности Большой Евразии. Такое мнение высказали представители научного сообщества на тематической секции "ОДКБ в Большой Евразии: состояние и перспективы" IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.





Кандидат исторических наук, декан факультета международных отношений и востоковедения Кыргызского национального университета имени Ж.Баласагына Эсен Усубалиев обратил внимание на проблемы фрагментации пространства безопасности Центральной Азии и появление новых угроз, к которым странам региона необходимо готовиться заранее.





По его мнению, особое значение имеет развитие аналитических механизмов, позволяющих оценивать изменения обстановки, выявлять информационные риски и прогнозировать характер будущих угроз. Отдельно эксперт остановился на необходимости изучать возможную трансформацию террористических организаций, их идеологическую основу и методы деятельности. "Для ОДКБ, которая сейчас успешно развивается, необходима аналитическая, информационно-аналитическая и диагностическая работа", - подчеркнул Эсен Усубалиев.





Доктор философских наук, профессор, директор НИИ социальной философии Казанского инновационного университета имени В.Г.Тимирясова Олег Агапов акцентировал внимание на социально-гуманитарном измерении безопасности. Он считает, что странам Большой Евразии необходимо не только развивать политическое и экономическое взаимодействие, но и формировать общую интеллектуальную и ценностную основу сотрудничества. "Настоящее время - это время борьбы за определенный смысл", - отметил эксперт.





По его мнению, важными направлениями должны стать развитие цивилизационного мышления, объединение гуманитарных практик СНГ и БРИКС, формирование новых форм интеграции и расширение межцивилизационного сотрудничества. Агапов также обратил внимание на идеологические аспекты деятельности международных террористических организаций, подчеркнув необходимость противодействовать не только их действиям, но и идеям, которые используются для вовлечения людей.





Директор Центра международных исследований БГУ Никита Беленченко предложил сосредоточиться на трех направлениях работы ОДКБ: усилении стратегического прогнозирования и оценки, совершенствовании механизмов раннего предупреждения и межведомственного обмена информацией, а также развитии взаимодействия с другими международными организациями евразийского пространства. Он выделил три тенденции, влияющие на ситуацию вокруг зоны ответственности ОДКБ: сохранение рисков вооруженных конфликтов в сопредельных регионах, изменение характера угроз с ростом кибератак и информационных рисков, а также усиление внешней конкуренции за политическое и военно-стратегическое присутствие в Большой Евразии.





При этом Никита Беленченко подчеркнул, что международное сотрудничество государств региона с внешними партнерами само по себе не следует считать угрозой. "Суверенное государство вправе самостоятельно определять круг своих партнеров и направления международного взаимодействия", - отметил он. Вместе с тем эксперт обратил внимание на возможное влияние военно-технических обязательств и механизмов оперативной совместимости на существующий региональный баланс. По оценке Никиты Беленченко, ОДКБ важно не только реагировать на возникающие вызовы, но и укреплять собственные инструменты предупреждения угроз.





Таким образом, выступления представителей научного сообщества затронули разные стороны формирования евразийской безопасности - от аналитического прогнозирования и противодействия информационным рискам до гуманитарного сотрудничества и развития механизмов международного взаимодействия. Общим мотивом стала необходимость учитывать меняющийся характер угроз и укреплять экспертную основу принимаемых решений.-0-