29 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Роль медицинского фактора в репродуктивном здоровье женщины обсудят на республиканской научно-практической конференции с международным участием "Здоровье современной женщины", которая 4 декабря соберет в Гродненском медицинском университете ученых и специалистов-практиков из Беларуси и России. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в вузе.



В конференции, приуроченной к Году белорусской женщины, примут участие научные сотрудники, организаторы здравоохранения, акушеры-гинекологи, неонатологи, педиатры. В Гродно приедут представители Белорусского государственного медицинского университета, Института генетики и цитологии Национальной академии наук, Витебского и Гомельского медуниверситетов, Приволжского исследовательского медуниверситета из Нижнего Новгорода, Башкирского медицинского университета и других вузов и учреждений здравоохранения двух стран.



Участники поделятся опытом в теории и практике современного акушерства и гинекологии с акцентом на персональный подход и безопасность женщины. Как рассказали организаторы, специалисты поделятся опытом стратегий успеха в преодолении рисков в акушерстве, инноваций в оперативной гинекологии, новейших технологиях в практике акушера-гинеколога, использовании современных возможностей в пренатальной диагностике, обсудят возраст-ассоциированные, репродуктивные, онкологические аспекты здоровья женщины. В центре внимания будут такие важные проблемы, как профилактика и раннее выявление рака молочной железы, коррекция климактерических расстройств как увеличение потенциала женщины и другие.-0-