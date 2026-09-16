Ученые Беларуси и КНР планируют создать совместную лабораторию в области интеллектуального машиностроения

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и китайские ученые планируют создать совместную лабораторию в области интеллектуального машиностроения. Об этом шла речь во время встречи заместителя председателя Президиума НАН Беларуси Сергея Щербакова с делегацией "СИНОМАЧБЕЛ" во главе с директором Лю Цзядань, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.



В центре внимания - обсуждение перспективных направлений и механизмов белорусско-китайского сотрудничества, включая создание совместной лаборатории в рамках инициативы "Пояс и путь". Предполагается, что с белорусской стороны в создании новой структуры примут участие две академические организации - Объединенный институт машиностроения и Объединенный институт проблем информатики НАН.



В лаборатории совместно с китайскими учеными планируется работать над передовыми и востребованными разработками: от внедрения искусственного интеллекта и робототехники до создания беспилотных систем и интеллектуального управления производственными процессами.



Как подчеркнул Сергей Щербаков, новая лаборатория станет площадкой для трансфера технологий и позволит вывести белорусско-китайское взаимодействие в сфере интеллектуального машиностроения на качественно новый уровень. "Это важный шаг в рамках инициативы "Пояс и путь", который позволит объединить совместные усилия для создания интеллектуальной базы для промышленности нового поколения", - сказал он.-0-