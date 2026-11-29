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По словам Александра Кадлубая, нет юридической трактовки такого понятия, как семейные обстоятельства. "Важность таких обстоятельств, их обоснованность определяется именно семьей и учреждением образования, а конкретно - классным руководителем. Конечно, каждый классный руководитель знает учащихся своего класса, состав семьи, родителей. И это правильное взаимодействие с семьей с его стороны", - сказал он.
Вопросы школы к семье о причине отсутствия ребенка на учебных занятиях могут возникать при различных обстоятельствах. "К примеру, когда это происходит на системной основе, без неких пояснений. Кроме того, такие вопросы появляются и когда школа выступает уже не как субъект образовательных отношений, а как субъект профилактики семейного неблагополучия, замечая определенные признаки этого. Тогда и появляются запросы на пояснение той или иной ситуации", - привел пример замминистра.
Также в ведомстве назвали еще одну причину для подобного запроса. "Например, в школе видят, что ребенок не усваивает программу, отстает от сверстников. Это может привести и к тому, что ребенок останется на повторное обучение еще на один год. Тогда и самому учащемуся будет некомфортно находиться в классном коллективе, нужно будет задействовать ресурсы поддерживающих занятий. Естественно, тогда школа просто обязана напомнить, что у каждого ребенка в Беларуси есть право на получение образования. Уровень общего среднего является обязательным, поэтому обязанность родителей - обеспечить своему ребенку реализацию этого права", - резюмировал Александр Кадлубай.-0-
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