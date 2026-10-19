Учение ОДКБ "Кобальт-2026" началось в Таджикистане

19 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. На территории Таджикистана началось специальное учение со спецподразделениями органов внутренних дел, национальной безопасности, внутренних войск (национальной гвардии), специальных и антинаркотических служб, а также спасательных подразделений, входящих в состав формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, под условным наименованием "Кобальт-2026". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ОДКБ.





Учение проводится в соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2026 год. С 19 по 22 октября проходит командно-штабная тренировка по планированию и выполнению специальных задач формированиями сил специального назначения КСОР ОДКБ по нейтрализации незаконных вооруженных формирований в регионе коллективной безопасности и организации управления в ходе специальной операции.





В первый день учения сводные группы спецназа компетентных органов государств - членов организации совершили в сложных погодных условиях учебный горно-полевой выход и решили ряд прикладных оперативно-боевых задач.-0-