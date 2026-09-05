Учебно-производственные мастерские обновили в Новомышском аграрном колледже к областным "Дажынкам"

К областным "Дажынкам" отремонтировали и стадион средней школы в Жемчужном, где сегодня ФК "Динамо-Брест" проведет турнир среди девочек 2014 года рождения и организует автограф-сессию известных белорусских футболистов.-0- К областным "Дажынкам" отремонтировали и стадион средней школы в Жемчужном, где сегодня ФК "Динамо-Брест" проведет турнир среди девочек 2014 года рождения и организует автограф-сессию известных белорусских футболистов.-0-





Фото Виолетты Южаковой

5 сентября, Барановичский район /Корр. БЕЛТА/. Обновленные учебно-производственные мастерские открыли 5 сентября в Новомышском аграрном колледже, передает корреспондент БЕЛТА.В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра Юрий Шулейко, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по законодательству и государственному строительству, уполномоченный представитель главы государства в Брестской области Михаил Русый, помощник Президента - инспектор по Брестской области Александр Ломский, председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик и другие почетные гости."Сегодня Брестский регион чествует передовиков жнива. Конечно, в первую очередь - слова благодарности. Первый регион всегда включается в любые виды работ первым, поскольку это более южная территория. В текущем году ситуация на полях была непростой, засуха сильнее всего затронула Брестскую и Гомельскую области", - отметил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Виталий Кулак.Несмотря на климатические вызовы, Брестская область внесла в общереспубликанский каравай пятую часть урожая. "Это говорит о том, что регион работает технологично, что позволило ему достойно выйти с хорошим урожаем. Хотелось бы отдельно отметить заслугу наших тружеников села. Они трудились на хлеб, на тот урожай, который мы сегодня чествуем. Хочу подчеркнуть роль специалистов, которые умеют своевременно реагировать на погодные изменения. Это крайне важно - вовремя оценить ситуацию и дать следующий толчок развитию, несмотря на внешние обстоятельства. Даже в этом году климатические условия привели к серьезной корректировке структуры посевных площадей. Мы сумели перестроить озимый сев, подкорректировать его с учетом сложившихся условий", - сказал Виталий Кулак."Посещая Новомышский колледж, хочется отметить: насколько качественно мы подготовим механизаторов и специалистов, настолько успешным будет дальнейшее развитие отрасли. То, что сделано в колледже, - результат работы областного руководства и организаций, которые создают технику для села. Это комплексный подход: современное оборудование, цифровизация, новые технологии. Все это позволит обучать специалистов на более высоком уровне. Молодежь сегодня другая, и мы обязаны создать условия, чтобы дети шли учиться с радостью, чтобы в такие учреждения был конкурс", - подчеркнул первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия.В рамках подготовки к фестивалю-ярмарке "Дажынкі", который сегодня проходит в агрогородке Жемчужный, в колледже обновили фасад здания, благоустроили территорию и выполнили текущий ремонт мастерских. "К началу учебного года мы полностью обновили учебно-производственные мастерские, спортивную площадку с искусственным покрытием, автодромы для тракторов и автомобилей. Все это сделано для того, чтобы будущие специалисты обучались в современных и безопасных условиях. К слову, в этом году мы увеличили набор: 118 человек поступили на специальность тракторист, а всего первокурсников - 174. Сейчас в колледже обучаются 444 учащихся", - подчеркнул директор Новомышского аграрного колледжа Виктор Хорошко.Главным элементом обновления стала лаборатория точного земледелия - первая в Брестской области. Она оснащена цифровыми тренажерами, позволяющими моделировать реальные процессы управления сельскохозяйственной техникой. Здесь установили систему автоматического вождения трактора двух моделей и систему управления опрыскивателем. Учащиеся могут отрабатывать навыки работы с современными цифровыми технологиями в земледелии.Кроме того, в колледже обновлены лаборатории устройства агрегатируемой техники и оборудования, теории и конструкции двигателей, устройства колесных тракторов и самоходных машин, а также мастерская по техническому обслуживанию автомобилей. Для практики закупили три энергонасыщенных трактора и два автомобиля МАЗ. Подготовили модульный интерактивный комплекс - симулятор кабины зерноуборочного комбайна.