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Учебно-научную лабораторию по кибербезопасности открыли в Белгосуниверситете

Опубликовано:

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Общество
18 сентября 2026, 13:40

Учебно-научную лабораторию по кибербезопасности открыли в Белгосуниверситете

Фото БГУ
Фото БГУ
Фото БГУ
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18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учебно-научную лабораторию "Исследования безопасности компьютерных сетей UserGate" открыли в Белорусском государственном университет, передает корреспондент БЕЛТА. 

Событие приурочено к 50-летию факультета радиофизики и компьютерных технологий, а также является результатом сотрудничества БГУ с российским разработчиком решений в области информационной безопасности. 

В церемонии открытия принял участие ректор БГУ Андрей Король. "Это первая в Беларуси образовательная платформа, созданная совместно с данной российской компанией. Это дает конкурентное преимущество нашим факультетам в наборе абитуриентов и подготовке будущих специалистов. Мы сможем готовить студентов по самым передовым и современным технологиям, ведь деятельность лаборатории имеет крайне необходимый практико-ориентированный компонент. Важность в том, что наши студенты, преподаватели, которые имеют достаточно большой опыт и научные наработки, получают возможность знакомиться с самыми передовыми технологиями в области кибербезопасности, работать не только с программным обеспечением, но и с самой аппаратной частью. Поэтому здесь хорошая коллаборация, когда объединяются многие ветви топового образования, разработок, научных производств. И это все происходит очень гибко на тех рельсах, которые отвечают самым современным образовательным стандартам и технологиям. Поэтому у нас впереди качественно иные результаты в подготовке", - сказал он. 
В БГУ за более чем 20 лет выпущено около 1,5 тыс. специалистов в области кибербезопасности. Они трудятся в центрах кибербезопасности при государственных органах и организациях, а также в профильных подразделениях предприятий реального сектора экономики. 

Директор-сооснователь UserGate Дмитрий Курашев отметил, что Минск для компании является одним из интеллектуальных центров. "Он не единственный, другие находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске. То есть сейчас у компании четыре ведущих интеллектуальных центра вместе с Минском. По опыту работы в Беларуси мы видим, что здесь потрясающие специалисты. Нам много предстоит сделать вместе. Открытие лаборатории в БГУ - знаковое событие. Для нас критически важно не просто производить и поставлять программно-аппаратные комплексы, но и формировать экосистему подготовки кадров", - констатировал он.

Заведующий кафедрой телекоммуникаций и информационных технологий факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ Юрий Воротницкий подчеркнул, что в Белгосуниверситете подготовка специалистов в области компьютерной, а затем кибербезопасности была начата в 2003 году. "С тех пор изменялись требования и понимание того, что такое безопасность в цифровом мире. Вести обучение высокотехнологичным специальностям необходимо во взаимодействии с теми, кто эти технологии разрабатывает. Мы должны учить студентов на передовых технологиях, программных продуктах и технических средствах кибербезопасности. Поэтому надо взаимодействовать с вендорами. Открытие лаборатории будет способствовать повышению качества подготовки специалистов. Мы видим красиво отремонтированный класс, в котором стоит компьютерная техника, но это лишь надводная часть айсберга. Также это передовое программное обеспечение. Третье, что мы получаем, - методические материалы, задания лабораторной практики, учебное пособие. Ну и последнее - взаимодействие и консультации со специалистами, участие в различных тематических мероприятиях", - рассказал завкафедрой. 

По его словам, для Беларуси важно актуализировать подготовку специалистов в области кибербезопасности. "У нас выпускники разлетаются как горячие пирожки по центрам кибербезопасности. Также это будет способствовать росту экспорта образовательных услуг. У меня на кафедре сейчас учатся 50 китайских магистрантов. Они тоже пройдут через эту лабораторию. Пусть все видят, что делают в Беларуси и России", - добавил Юрий Воротницкий. 

Часть студентов БГУ уже прошла мастер-класс от компании-партнера. Студент 4-го курса специальности "кибербезопасность" факультета радиофизики и компьютерных технологий Денис Трушко - один из них. "В эпоху полной цифровизации вопрос кибербезопасности стоит очень остро и является одним из основных в сфере цифровых услуг. Мы как специалисты должны обеспечивать безопасность на уровне железа, программы, физических методов защиты информации. Такие коллаборации положительно влияют на опыт студентов и преподавателей - мы обмениваемся знаниями. В таком мастер-классе я участвовал впервые, было невероятно интересно. Я поработал с новыми функциями, открыл для себя новую стезю, в которой хотел бы развиваться. Это сетевой контроль, настройка различного сетевого оборудования, контроль трафика", - поделился молодой человек.-0-

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