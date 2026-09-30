Участников и лауреатов конкурса профмастерства педработников "Учитель года Беларуси - 2026" наградили в Минске

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске наградили участников и лауреатов республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников "Учитель года Беларуси - 2026", передает корреспондент БЕЛТА.На награждении в Академии национального образования в каждой из девяти номинаций конкурса определены лучшие, им вручили дипломы лауреатов, грамоты Министерства образования и ценные подарки. Занявшим 2-е и 3-е место в номинациях вручили малого "Хрустального журавля". Победители конкурса в предметной номинации получили нагрудный знак "Отличник образования".Заместитель министра образования Александр Кадлубай поздравил участников конкурса: "Сегодня мы чествуем 63 лучших педагогов, которые вышли в заключительный этап конкурса. Жюри было непросто, потому что все представляют свой предмет достойно, у всех серьезная методика, все владеют педагогическими технологиями, но цифры - вещь упрямая, поэтому определенный рейтинг все-таки составлен".Директор средней школы №148 Минска имени И. Х. Баграмяна Антон Блашко стал лауреатом ІІ степени в новой номинации "Молодой директор". Для педагога полученная награда является символом пути, который он прошел вместе с коллегами в течение года, совершенствуясь в профессии. "Сегодня я держу в руках "Хрустального журавля" как символ того высокого призвания, которое несет учитель, воспитывая будущее поколение. Мы с моим коллективом вместе получили эту награду. Лично для меня эта победа знаменует начало нового этапа моего профессионального пути, это становление, совершенствование моих компетенций. Участвовать в конкурсе было интересно, местами трудно, волнительно, но это профессиональное совершенствование, поэтому дает свои плоды, которые ты видишь в ежедневной работе. Поэтому каждая минута участия в этом конкурсе стоила того", - поделился руководитель школы.Учитель химии гимназии №1 города Горки Могилевской области Екатерина Золотарская - лауреат ІІ степени в номинации "Химия, биология". "Хрустальный журавль" - это то, к чему привела плодотворная работа на протяжении многих лет, такая финальная точка или даже многоточие. Вся моя команда верила в меня, поэтому мой результат является логическим завершением конкурса. Также награда - это подтверждение того, что тебя ценят, что ты - профессионал. Ведь судит конкурс очень компетентное жюри. Поэтому закончить состязание со вторым результатом - это большая победа для меня", - рассказала педагог.В Беларуси за звание лучшего педагога страны сражаются сильнейшие представители профессии из всех регионов. Позади финал республиканского конкурса, где за победу в девяти номинациях боролись 63 педагога. Позади и суперфинал, где девять лучших в своих номинациях состязались за звание "Учитель года Беларуси - 2026". Жюри конкурса подводит итоги, абсолютный победитель будет назван 2 октября во Дворце Республики во время торжественного мероприятия ко Дню учителя.-0-