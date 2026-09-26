Участники учений ОДКБ завершили перегруппировку в Россию

26 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Участники командно-штабного учения с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2026", специальных учений "Поиск-2026" и "Эшелон-2026" завершили перегруппировку в Российскую Федерацию, сообщили БЕЛТА в Объединенном пресс-центре учений.



"Контингенты войск (коллективных сил) ОДКБ прибыли в районы проведения учений из Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан. На территории Российской Федерации на полигоне Центрального военного округа "Чебаркульский" проводятся учения, объединяющие подготовку различных компонентов Войск (Коллективных сил) ОДКБ: командно-штабное учение с коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ "Взаимодействие-2026" нацелено на отработку вопросов подготовки и проведения совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта; в ходе специального учения "Поиск-2026" отрабатываются вопросы организации и ведения разведки в интересах КСОР ОДКБ; специальное учение "Эшелон-2026" предусматривает отработку вопросов организации материально-технического обеспечения", - отметили в пресс-центре.



"Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков, выступая накануне на брифинге, особо подчеркнул, что все проводимые учения являются плановыми, не направлены против третьих стран и имеют целью совершенствование слаженности органов управления и войск, а также поддержание готовности формирований сил и средств к выполнению задач по предназначению в интересах обеспечения коллективной безопасности", - добавили в Объединенном пресс-центре учений ОДКБ.-0-