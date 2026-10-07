Участники учений ОДКБ "Нерушимое братство - 2026" и "Барьер-2026" направляются в Беларусь

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В период с 7 по 8 октября подразделения, участвующие в командно-штабном учении с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2026" и специальном учении с совместным формированием радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер-2026", совершают перегруппировку в Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в объединенном пресс-центре учений ОДКБ.



Контингенты Войск (Коллективных сил) ОДКБ направляются из Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан в район проведения учений в соответствии с планом. В Беларуси с 12 по 16 октября состоится командно-штабное учение "Нерушимое братство - 2026", в ходе которого будут отрабатываться вопросы подготовки и проведения миротворческой операции Коллективными миротворческими силами ОДКБ, и специальное учение с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер-2026", в рамках которого предстоит отработать вопросы ликвидации источников биологических угроз в зоне ответственности Коллективных миротворческих сил ОДКБ.



Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков, выступая на брифинге накануне учений, особо подчеркнул, что все проводимые мероприятия являются плановыми, не направлены против третьих стран и имеют целью совершенствование слаженности органов управления и войск, а также поддержание готовности формирований сил и средств к выполнению задач по предназначению в интересах обеспечения коллективной безопасности.



Миротворческие контингенты государств - членов ОДКБ - специально подготовленный военный, милицейский (полицейский) и гражданский персонал, а также силы и средства, предоставляемые государствами - членами организации в состав миротворческих сил ОДКБ.



Для каждой миротворческой операции в отдельности, исходя из объема решаемых задач и конкретной обстановки в зоне конфликта, состав, структура и численность Коллективных миротворческих сил определяются решением Совета коллективной безопасности ОДКБ.-0-