Участники патриотической акции "Единство поколений: маршрут памяти" побывали в Хатыни

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники патриотической акции "Единство поколений: маршрут памяти" - финалисты республиканского конкурса "Я патриот своей страны", не вошедшие в основной состав белорусско-российского культурно-просветительского проекта "Поезд Памяти", сегодня побывали в Хатыни. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении по образованию Минского облисполкома.

В ходе патриотической акции "Единство поколений: маршрут памяти" 55 ребят, семь из которых - представители учреждений образования Минской области, получили возможность побывать в разных городах Беларуси и познакомиться с достопримечательностями и местами боевой славы в разных регионах. В ходе патриотической акции "Единство поколений: маршрут памяти" 55 ребят, семь из которых - представители учреждений образования Минской области, получили возможность побывать в разных городах Беларуси и познакомиться с достопримечательностями и местами боевой славы в разных регионах.





Как отметила начальник отдела социальной и воспитательной работы главного управления по образованию Миноблисполкома Татьяна Цвирко, мемориальный комплекс "Хатынь" в маршруте автопоезда - один из самых значимых пунктов. "Здесь для участников акции подготовили экскурсию по мемориалу, ребятам также предоставили возможность побывать в музее. Память о том, что произошло в белорусской деревне во время Великой Отечественной войны, должна жить в сердце каждого белоруса, и молодежь не исключение. Поэтому посещение Хатыни для школьников станет очередным уроком мужества", - рассказала Татьяна Цвирко.

В Минской области для участников автопоезда от учреждений дополнительного образования были подготовлены памятные сувениры с изображением знаковых мест центрального региона.-0- В Минской области для участников автопоезда от учреждений дополнительного образования были подготовлены памятные сувениры с изображением знаковых мест центрального региона.-0-





Фото главного управления по образованию Минского облисполкома