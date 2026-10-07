Участники Контртеррористического форума возложили венки и цветы к монументу Победы в Минске Опубликовано: Общество 07 октября 2026, 09:51 Участники Контртеррористического форума возложили венки и цветы к монументу Победы в Минске 7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники Контртеррористического форума возложили венки и цветы к монументу Победы в Минске.-0- Фото Сергея Шелега Добавить сайт в предпочтительные источники Новости рубрики Общество Более 800 грузовых и легковых авто ожидают въезда в Евросоюз - ГПК В Беларуси уровень преступности в 2025 году снизился на 13%. Тенденция продолжается Участники учений ОДКБ "Нерушимое братство - 2026" и "Барьер-2026" направляются в Беларусь Белорусская IT-компания ЛВО создала первое отечественное программное обеспечение процессинга банковских карт Терроризм стал условно возмездной услугой, инструментом прямой агрессии - Казакевич Контртеррористический форум открывается в Минске Главная Участники Контртеррористического форума возложили венки и цветы к монументу Победы в Минске Главное Лукашенко требует от ученых не "сказку", а нужный результат в обеспечении безопасности государства Контртеррористический форум открывается в Минске Белорусские аграрии накопали более 2,4 млн тонн сахарной свеклы "ИнтерСтиль-2026": здесь рождаются тренды красоты будущего Топ-новости Главные новости за 6 октября Лукашенко поздравил Путина с днем рождения Участники Контртеррористического форума возложили венки и цветы к монументу Победы в Минске Участники учений ОДКБ "Нерушимое братство - 2026" и "Барьер-2026" направляются в Беларусь В Беларуси уровень преступности в 2025 году снизился на 13%. Тенденция продолжается Рыженков посетит с визитом Туркменистан Белорусская IT-компания ЛВО создала первое отечественное программное обеспечение процессинга банковских карт Более 800 грузовых и легковых авто ожидают въезда в Евросоюз - ГПК Телеканал "Союзный" теперь представлен на портале VIDEOBEL.BY "Беларусь последовательно продвигает миролюбивую и созидательную повестку". Алейник на Ассамблее МПС в Танзании Повышение гибкости энергосистемы, внедрение ИИ. Какие задачи стоят перед энергетикой Беларуси? Свободно посещать леса можно в трех районах Беларуси Белорусы победили финнов в Лиге наций, у Шуманского - самый быстрый гол в истории сборной "Мы должны больше торговать друг с другом". Посол Узбекистана о перспективах сотрудничества с Беларусью Белорусские фристайлисты и горнолыжники получили нейтральные статусы С нами интереснее курсы тв программа БЕЛТА + погода Темы Все темы Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме" ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"