Участника крупной схемы кибермошенников задержали в Минске

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками управления по противодействию киберпреступности УВД Минского облисполкома совместно с коллегами из Борисовского РУВД задержан 27-летний иностранец, который под предлогом сохранения денег убедил жителя Борисова перевести на подконтрольные мошенникам счета более 13 тыс. руб. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.



Оперативники установили, что фигурант также участвовал в тестировании на территории страны специального приложения, разработанного мошенниками, для бесконтактного обналичивания похищенных средств через банкоматы.



Следователями возбуждены уголовные дела за мошенничество и за хищение путем модификации компьютерной информации.



В милиции напоминают: никогда не переводите деньги по просьбе незнакомцев, даже если они представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов. Любые просьбы о срочном переводе средств - повод немедленно прекратить разговор.



Если вы столкнулись с попыткой мошенничества, сообщите в милицию по телефону 102 либо обратитесь в ближайший отдел.-0-