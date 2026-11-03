Участие женщин в принятии решений должно приносить реальные результаты для мира и безопасности - сербский эксперт

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гендерное равенство необходимо рассматривать не как отдельную социальную задачу, а как важное условие устойчивого развития, укрепления институтов и международной безопасности. При этом участие женщин в политике и мирных процессах должно выражаться не только в представительстве, но и в реальном влиянии на принимаемые решения. Об этом заявила декан факультета международной политики и безопасности Университета "Унион - Никола Тесла" (Сербия) Виолетта Талович на тематической сессии IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.



По ее словам, сегодня женщины должны рассматриваться как активные субъекты предотвращения конфликтов. Их участие помогает учитывать более широкий спектр общественных потребностей и укреплять качество государственных институтов.



"Главный вопрос не в том, присутствуют ли женщины. Гораздо важнее, имеют ли они реальное влияние на принятие решений", - подчеркнула эксперт.



Виолетта Талович напомнила о резолюции Совета Безопасности ООН 1325 "Женщины, мир и безопасность", принятой в 2000 году. Она отметила, что участвовала в сербской команде, которая занималась разработкой национального плана действий по ее реализации. Документ предусматривает меры по расширению участия женщин в процессах обеспечения мира и безопасности, а также охватывает четыре направления: участие, предотвращение, защиту и восстановление.



Эксперт обратила внимание на разрыв между формальным признанием гендерного равенства и фактическим участием женщин в принятии решений. По ее мнению, недостаточно просто увеличить число женщин в государственных и международных институтах, необходимо обеспечить условия, при которых их опыт и знания будут учитываться при выработке политики.



Говоря о связи гендерного равенства с устойчивым развитием, Виолетта Талович выделила Цели устойчивого развития ООН №5 - гендерное равенство - и №16 - мир, правосудие и эффективные институты. Она подчеркнула, что экономическая самостоятельность женщин также имеет принципиальное значение, поскольку расширяет их возможности принимать решения и влиять на собственную жизнь.



Для достижения реальных изменений, по словам эксперта, необходимы эффективные институты, правовые механизмы и практическое исполнение принятых стратегий и национальных планов. Важно оценивать не только количество разработанных документов и мероприятий, но и конкретные результаты их реализации.



Отдельно Виолетта Талович отметила значение местного уровня. Женщины, работающие с местными сообществами, часто лучше понимают их потребности и могут вносить вклад в укрепление социальной сплоченности, защиту населения и восстановление после кризисов. Поэтому местный опыт необходимо учитывать при разработке национальных и международных решений.



В числе приоритетных направлений действий она назвала равное участие женщин в принятии решений, предотвращение конфликтов, защиту, расширение экономических возможностей женщин, их вовлечение в процессы восстановления и развитие сотрудничества между государственными институтами, гражданским обществом и местными сообществами.-0-