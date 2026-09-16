"У власти и главы государства есть большой кредит доверия от людей". Жук о результатах социсследования

Цифры очень интересные, с одной стороны, а с другой - во многом ожидаемые, обратил внимание министр информации. "Они порадовали в первую очередь тем, что очень широкая выборка по всей стране. Мнение людей, желания, чаяния сконцентрированы на мирном, созидательном будущем нашей страны. Это прослеживается сквозь эти цифры. Вот это важно. Ведь не зря первое, чем мы гордимся, и главная ценность - мирное небо над головой. Это и есть основа любых дальнейших наших действий для развития", - резюмировал Дмитрий Жук.-0-





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16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У власти и главы государства есть большой кредит доверия от людей. Об этом заявил министр информации Дмитрий Жук, комментируя результаты республиканского социологического исследования, которые касаются общественно-политической тематики, сообщает корреспондент БЕЛТА.Институт социологии НАН Беларуси провел комплексное республиканское социологическое исследование. На прошлой неделе была презентована первая часть результатов социсследования, которая касалась актуальных вопросов социально-экономического развития Беларуси. Вторую часть, касающуюся общественно-политической тематики, презентовали в Минске сегодня."У нашей власти и главы государства прежде всего есть большой кредит доверия от людей. И это не только цифры на избирательных участках. Это еще цифры тех масштабных социологических исследований, которые публиковались на прошлой и текущей неделе", - отметил Дмитрий Жук.