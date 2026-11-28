28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У православных верующих начинается Рождественский пост - один из четырех многодневных постов, который готовит верующих к светлому празднику Рождества Господа Иисуса Христа.





Рождественский пост менее строгий, чем Великий и Успенский. Начинается 28 ноября и длится сорок дней - по 6 января включительно.





Рождественский пост также называют Филипповым, поскольку заговенье (последний день перед постом, когда можно употреблять продукты животного происхождения) приходится на день памяти святого апостола Филиппа.





Традиция соблюдать Рождественский пост зародилась в раннехристианские времена. Поначалу его длительность была разной - семь дней и более. Правило поститься перед Рождеством именно 40 дней было установлено в 1166 году на Константинопольском соборе, созывавшемся при патриархе Луке и императоре Мануиле.





Церковь учит, что верующему человеку пост необходим, чтобы настроить себя на встречу Рождества Христова, осознать тайну Боговоплощения. В это время особое внимание необходимо уделить своей душе. Добровольно отказываясь от скоромной пищи и развлечений, уделяя больше времени молитве и добрым делам, мы очищаем свою душу, чтобы в умиротворении встретить самый светлый зимний праздник.





По традиции в Рождественский пост по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям можно принимать пищу с растительным маслом. В дни Рождественского поста строго запрещается есть только мясо, яйца и молочные продукты. В среду и пятницу нельзя пить вино, а пищу надо есть без масла - это называется сухоядение.





Рыба во время Рождественского поста разрешается в субботние и воскресные дни, великие праздники (например, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы), а также в храмовые праздники и дни памяти великих святых, если эти дни приходятся на вторник или четверг. Согласно самому мягкому уставу, рыбу можно есть во все дни, кроме среды и пятницы.





С 2 января по 6 января пост становится более строгим, а шестого января принято не есть ничего до первой звезды.





Важно помнить, что у каждого человека своя мера поста. Так, церковь разрешает послабления для больных, беременных женщин и детей, людей, занятых тяжелым физическим трудом. Вообще исключительно строго держат пост монахи, а миряне соблюдают его, посоветовавшись с духовником, а также с учетом своего здоровья.





Церковь подчеркивает, что ограничение в пище - не табу и не самоцель. Это лишь способ, который помогает человеку избавиться от чувственных привязанностей, сконцентрироваться на духовном. Благодаря посту высвобождаются силы для общения с Богом.





Вместе с тем пост телесный без поста духовного не приближает нас к спасению. Без молитвы и покаяния пост становится всего лишь диетой. Святитель Иоанн Златоуст говорил о посте: "Ошибается тот, кто считает, что пост лишь воздержание от пищи. Истинный пост есть удаление зла, обуздание языка, отложение гнева, прекращение клеветы, лжи и клятвопреступления. Постящиеся знают, как пост укрощает желания. А те, кому случалось испытать это на деле, подтвердят, что он смягчает нрав, подавляет гнев, сдерживает порывы сердца, бодрит ум, приносит спокойствие душе, облегчает тело, устраняет невоздержание".





В дни поста верующему рекомендуется отказаться от посещения увеселительных заведений, просмотра развлекательных фильмов и телепередач, бесполезных разговоров, анекдотов. Кроме того, не следует забывать и о благотворительности.-0-