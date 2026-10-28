У нас зараз ёсць інтарэс моладзі да мовы - Дмитрий Жук

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Маладым людзям цікава звярнуцца да нашай беларускай, роднай мовы", - заявил министр информации Дмитрий Жук на презентации сентябрьского выпуска литературно-художественного журнала "Маладосць" на филологическом факультете БГУ, передает корреспондент БЕЛТА.
Он также отметил, что молодежь сегодня хочет пользоваться привычными для них смартфонами. Поэтому нужно пересмотреть формат литературных журналов. "Напрыклад, аўтары, якія друкуюцца ў часопісе "Маладосць", зачытваюць свае творы, якія ў выглядзе падкастаў потым існуюць на праекце "Чытанка". Гэта ўжо цікава, калі можна не толькі пачытаць, але і паслухаць творы, начытаныя самімі аўтарамі, - добавил Дмитрий Жук. Также он отметил, что планируется пересмотреть переодичность их выхода".
Отвечая на вопросы студентов филфака, Дмитрий Жук подчеркнул, что II Форуму молодых литераторов быть, его проведение запланировано за пределами столицы, чтобы дать возможность молодым авторам познакомиться поближе с регионами Беларуси.
Сентябрьский выпуск журнала "Маладосць" посвящен деятельности филологического факультета БГУ. В выпуске - интервью с его деканом Сергеем Важником, подборка стихов участников литературного кружка "Альтанка", эссе студентов, а также интервью с белорусскоязычным блогером Ильей Шинкаренко.-0-