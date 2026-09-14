У кого будет право носить нагрудные знаки? Какие планируются изменения в законодательстве о геральдических символах

Как отметил председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Михаил Русый, ключевые изменения, предусмотренные законопроектом, внимательно рассмотрены экспертами, в том числе был подключен широкий круг региональных представителей. "Все эксперты дали заключение, каких-то концептуальных замечаний не поступило. Комитет государственного контроля высказал одно техническое предложение. Оно будет отработано в рабочем порядке. На наш взгляд, законопроект весьма актуален, он устанавливает понятные правила учреждения и пользования геральдическими символами, ношения форменной одежды", - подчеркнул он.-0-





Фото Сергея Шелега

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект закона "Об изменении законов по вопросам официальных геральдических символов" рассмотрен на заседании экспертного совета при Совете Республики. О планируемых изменениях рассказал министр юстиции Евгений Коваленко, передает корреспондент БЕЛТА."Геральдические символы не просто графическое изображение, а концентрированное выражение нашей государственности, суверенитета и исторической памяти. В условиях современных вызовов вопросы защиты, правильного использования и популяризации геральдических символов приобретают особую политическую и идеологическую значимость. Действующее законодательство Беларуси в этой сфере в целом сформировано и эффективно работает. Но практика показывает, что изменяются общественные отношения, и законодательство, конечно, не должно оставаться в стороне. Поэтому соответствующий законопроект подготовлен", - рассказал Евгений Коваленко.Основанием его подготовки послужил вопрос об использовании нагрудных знаков, в том числе нагрудного знака государственного гражданского служащего "Дзяржаўная служба", в противоправных целях лицами, не имеющими права на их ношение. "Для решения этой проблемы законопроектом вводится запрет на ношение как нагрудного знака "Дзяржаўная служба", так и иных учрежденных главой государства нагрудных знаков лицами, которые не наделены таким правом, не относятся к соответствующим государственным структурам", - отметил министр.Есть и другие новации. "Мы активно по линии учреждений образования привлекаем в преподавательский состав бывших военнослужащих, представителей силовых ведомств. В соответствии с действующими нормами, к сожалению, у таких лиц нет права на использование форменной одежды в рамках учебного процесса. Закрепляется право, чтобы при проведении учебных занятий лица, уволенные из вооруженных сил и иных силовых структур с правом ношения форменной одежды, могли использовать эту форменную одежду и при работе с молодежью", - обозначил Евгений Коваленко.Что касается самих геральдических символов, то помимо тех требований, которые уже предъявляются к этим изображениям, дополнительно закрепляется требование о том, что они должны соответствовать традиционным ценностям белорусского народа и идеологии белорусского государства.Также закрепляется фактически сложившаяся практика, что гербы и флаги, которые учреждаются и для государственных органов, и для других организаций, могут использоваться в рамках государственных праздников, спортивных и прочих массовых мероприятий, а изображение эмблем может использоваться на бланках, рекламной и прочей продукции.Кроме того, в соответствии со сложившимися подходами на законодательном уровне будут закреплены требования к более детализированному описанию и изображению геральдических символов, когда они учреждаются. "В частности, закрепляется норма о том, что изображения официальных геральдических символов должны быть выполнены на высоком художественном уровне. И необходимы грамотные описания: они должны раскрывать смысл изображения, из чего оно складывается, какую нагрузку несут его элементы и почему это изображение должно стать геральдическим символом", - добавил министр.С учетом требований главы государства по дебюрократизации, сокращению документооборота дополнительно регламентируются отдельные вопросы деятельности Геральдического совета. Сокращается количество бумаг, которые подаются для рассмотрения заявки об учреждении геральдического символа, четко регламентируются сроки, в которые эти бумаги доводятся до руководства Геральдического совета, рассылаются членам совета, и сроки, в которые дается ответ.Кроме того, с учетом требований Конституции по избежанию множественности актов, переносу ранее изданных главой государства декретов в законы, в этот закон включается норма о том, что изготовление и реализация форменной одежды по линии Министерства обороны и других силовых ведомств осуществляется только по заявкам соответствующих силовых ведомств. Также в закон переносятся два перечня: госорганов, имеющих право на наличие знамен, и госорганов, имеющих право на ношение их сотрудниками форменной одежды."Соответственно у нас появляется комплексный закон о геральдических символах, который охватывает вопросы их учреждения, устанавливает запрет на неправомерное ношение нагрудных знаков, совершенствует работу Геральдического совета и прохождение геральдической экспертизы", - заключил Евгений Коваленко.