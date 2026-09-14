У кого будет право носить нагрудные знаки? Какие планируются изменения в законодательстве о геральдических символах

"Геральдические символы не просто графическое изображение, а концентрированное выражение нашей государственности, суверенитета и исторической памяти. В условиях современных вызовов вопросы защиты, правильного использования и популяризации геральдических символов приобретают особую политическую и идеологическую значимость. Действующее законодательство Беларуси в этой сфере в целом сформировано и эффективно работает. Но практика показывает, что изменяются общественные отношения, и законодательство, конечно, не должно оставаться в стороне. Поэтому соответствующий законопроект подготовлен", - рассказал Евгений Коваленко.
Основанием его подготовки послужил вопрос об использовании нагрудных знаков, в том числе нагрудного знака государственного гражданского служащего "Дзяржаўная служба", в противоправных целях лицами, не имеющими права на их ношение. "Для решения этой проблемы законопроектом вводится запрет на ношение как нагрудного знака "Дзяржаўная служба", так и иных учрежденных главой государства нагрудных знаков лицами, которые не наделены таким правом, не относятся к соответствующим государственным структурам", - отметил министр.
Есть и другие новации. "Мы активно по линии учреждений образования привлекаем в преподавательский состав бывших военнослужащих, представителей силовых ведомств. В соответствии с действующими нормами, к сожалению, у таких лиц нет права на использование форменной одежды в рамках учебного процесса. Закрепляется право, чтобы при проведении учебных занятий лица, уволенные из вооруженных сил и иных силовых структур с правом ношения форменной одежды, могли использовать эту форменную одежду и при работе с молодежью", - обозначил Евгений Коваленко.
Что касается самих геральдических символов, то помимо тех требований, которые уже предъявляются к этим изображениям, дополнительно закрепляется требование о том, что они должны соответствовать традиционным ценностям белорусского народа и идеологии белорусского государства.
Также закрепляется фактически сложившаяся практика, что гербы и флаги, которые учреждаются и для государственных органов, и для других организаций, могут использоваться в рамках государственных праздников, спортивных и прочих массовых мероприятий, а изображение эмблем может использоваться на бланках, рекламной и прочей продукции.
Кроме того, в соответствии со сложившимися подходами на законодательном уровне будут закреплены требования к более детализированному описанию и изображению геральдических символов, когда они учреждаются. "В частности, закрепляется норма о том, что изображения официальных геральдических символов должны быть выполнены на высоком художественном уровне. И необходимы грамотные описания: они должны раскрывать смысл изображения, из чего оно складывается, какую нагрузку несут его элементы и почему это изображение должно стать геральдическим символом", - добавил министр.
С учетом требований главы государства по дебюрократизации, сокращению документооборота дополнительно регламентируются отдельные вопросы деятельности Геральдического совета. Сокращается количество бумаг, которые подаются для рассмотрения заявки об учреждении геральдического символа, четко регламентируются сроки, в которые эти бумаги доводятся до руководства Геральдического совета, рассылаются членам совета, и сроки, в которые дается ответ.
Кроме того, с учетом требований Конституции по избежанию множественности актов, переносу ранее изданных главой государства декретов в законы, в этот закон включается норма о том, что изготовление и реализация форменной одежды по линии Министерства обороны и других силовых ведомств осуществляется только по заявкам соответствующих силовых ведомств. Также в закон переносятся два перечня: госорганов, имеющих право на наличие знамен, и госорганов, имеющих право на ношение их сотрудниками форменной одежды.
"Соответственно у нас появляется комплексный закон о геральдических символах, который охватывает вопросы их учреждения, устанавливает запрет на неправомерное ношение нагрудных знаков, совершенствует работу Геральдического совета и прохождение геральдической экспертизы", - заключил Евгений Коваленко.
Как отметил председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Михаил Русый, ключевые изменения, предусмотренные законопроектом, внимательно рассмотрены экспертами, в том числе был подключен широкий круг региональных представителей. "Все эксперты дали заключение, каких-то концептуальных замечаний не поступило. Комитет государственного контроля высказал одно техническое предложение. Оно будет отработано в рабочем порядке. На наш взгляд, законопроект весьма актуален, он устанавливает понятные правила учреждения и пользования геральдическими символами, ношения форменной одежды", - подчеркнул он.-0-
Фото Сергея Шелега