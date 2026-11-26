Наша героиня была единственным ребенком в семье и своих родителей вспоминает с особой теплотой. Отец служил военным летчиком - о его мастерстве из публикаций знал весь Советский Союз.- Папа окончил всего три класса, но он был очень талантливым. Когда началась война, многих инструкторов отправили на фронт, а потом поняли, что совершили ошибку: некому обучать новых пилотов. Отца отозвали - Бог его уберег, - считает матушка. - Папа очень любил авиацию, буквально жил ею. Даже когда по состоянию здоровья ему запретили летать на истребителях, он продолжил служить своему делу и принял предложение возглавить минский аэроклуб.Мать Лидии была настоящей хозяйкой: умела создавать в доме уют, прекрасно шила, вязала и мастерила. Квартира благодаря ее стараниям напоминала музей: красивые занавески, покрывала, салфетки - каждая вещь сделана с любовью.Родители Лидии были крещеными и в свое время учились в церковно-приходской школе, однако в детстве о Боге в семье практически не говорили. Девочка росла в атеистической среде и впервые всерьез задумалась о крещении после одного случая.- Мне было лет девять, когда мы приехали в поселок Выездное под Арзамасом. Я вышла на улицу познакомиться с другими девочками, а они спросили: "А ты крещеная?" Я ответила, что нет, и дети отказались со мной играть. Я очень расстроилась, побежала домой и стала спрашивать маму: "Ты крещеная? А папа? А я почему нет?" Она сказала, мол, успокойся, скоро все будет, - вспоминает матушка.Позднее прабабушка Лидии помогла организовать крещение правнучки. Все пришлось делать тайно: взрослые опасались, что из-за этого отец может лишиться работы, а семья жила на его зарплату. Поэтому таинство провели вдали от дома, попросив дочку никому об этом не рассказывать.- Я была очень счастлива. До сих пор помню ту комнату, иконы от пола до потолка, священника. Но об этом никому не говорила на протяжении лет пятнадцати, - признается наша героиня.Бережно храня тайну глубоко в душе, в обычной жизни девочка росла артистичной и увлеченной. С раннего детства она мечтала о балете - постоянно танцевала, придумывала собственные движения, ходила на спектакли и могла подолгу смотреть на артистов. Но мама была категорична: балета не будет. В Минск семья переехала, когда Лидия училась в седьмом классе. Здесь через какое-то время ее детская мечта неожиданно получила продолжение. Правда, не на балетной сцене, а в спортивном зале. Она случайно попала в художественную гимнастику.- Я даже не знала, что существует такой вид спорта! Меня позвала одна девочка на тренировку, я пришла посмотреть и буквально влюбилась. Гимнастика заменила мне балет: там я смогла реализовать свою любовь к танцу, почувствовала себя на своем месте.Спортивная карьера развивалась стремительно. Всего за несколько лет Лидия стала мастером спорта, вошла в сборную команду республики по художественной гимнастике, за которую выступала на протяжении шести лет.С выбором профессии Лидия определилась не сразу. Мама хотела, чтобы дочь пошла в педагогический институт. Но девушка решила иначе.- Сказала, что иду в мединститут. Она даже испугалась: конкурс большой, разве ты поступишь? А я была уверена, что пройду. У нас в школе преподавали замечательные учителя, особенно сильные по тем предметам, которые требовались для поступления. Я набрала 18 баллов при проходном 17.После окончания института Лидия пять лет работала в медицине. Однако вскоре тяжелая болезнь матери заставила ее по-новому взглянуть на профессию.- Мама заболела, а я не могла ее вылечить. Мне пришлось более сорока лет жить с ней, помогать и заботиться. Честно скажу - время было нелегкое. А я тогда еще была спортсменкой, много времени отдавала тренировкам и выступлениям. Потом меня назначили спортивным врачом, но такая работа предполагала не столько лечение, сколько сопровождение.В итоге Лидия ушла в биохимию. Это направление увлекло ее настолько, что она посвятила ему многие годы.- Биохимия человеческого организма - это чудо из чудес! Ее можно сравнить только со Вселенной. Такая же необъятная и потрясающе интересная. Я полностью в нее погрузилась, - улыбается наша героиня.Лидия работала на кафедре спортивной физиологии и спортивной биохимии Института физической культуры, специализировалась на изучении состояния спортсменов по показателям крови. Сопровождала белорусские, а позднее и союзные сборные команды, выезжала на соревнования и тренировочные сборы. Работа требовала большой ответственности. Иногда у одного спортсмена приходилось брать анализы по четыре-пять раз за день: утром, после тренировки, спустя час после физических нагрузок, перед вечерним занятием и после него.- Тренер видит, что со спортсменом что-то не так, подходит и просит обратить на него внимание. Я анализирую состав и показатели крови, что позволяет мне объективно оценить состояние организма. Ведь одно дело - субъективные ощущения, а другое - реальные данные. Иногда спортсмену просто хочется отдохнуть, и он говорит, что устал. А по анализам видно, все ли у него нормально, можно ли продолжать тренироваться или стоит сделать перерыв, - объясняет матушка.Постепенно у Лидии накопился большой научный материал. Она выступала на конференциях, публиковала статьи, сотрудничала с зарубежными специалистами. Одним из важных событий стало знакомство с профессором из Эстонии, чей опыт и знания давно вызывали у нее глубокий интерес. На одной из конференций у Лидии был доклад. Профессор задал ей два вопроса, на которые она не смогла ответить. Спикер очень расстроилась: ей казалось, что она произвела плохое впечатление. Но неожиданно ученый предложил ей сотрудничество.- Я спросила его: как правильно нужно было ответить на те вопросы? А профессор говорит, что ответов на них нет, - он просто хотел посмотреть, как я буду выкручиваться. В итоге мы стали работать вместе, и уже через два года у меня была готова диссертация.На пенсию Лидия Ивановна не спешила. Даже когда возраст позволял оставить работу, она продолжала трудиться еще десять лет.- Просто не могла представить себя без работы. Когда занимаешься любимым делом, трудно однажды сказать: все, теперь я ничего не делаю.Личная жизнь Лидии Ивановны складывалась не так, как она когда-то представляла. Женщина никогда не была замужем, хотя, по ее словам, возможностей создать семью было немало.- Я очень хотела выйти замуж. Были разные варианты, причем иногда казалось, что вот-вот все сложится. Но каждый раз что-то происходило, и отношения не получали продолжения. Долго переживала, не могла понять, почему так. Но однажды пришло осознание, которое изменило мое отношение к этой ситуации. Меня вдруг осенила мысль: так хочет Господь! Наверное, Он не видит меня в замужестве. Я поверила в это настолько, что сразу успокоилась. И больше меня этот вопрос совершенно не волновал. Значит, так будет лучше для меня.Позже матушка не раз возвращалась к этому жизненному опыту, размышляя о том, как важно человеку искать волю Божью.- В чем бы то ни было нужно искать волю Божью. Не только в замужестве, а вообще в своих делах. Конечно, кто-то спросит: как понять, что это именно она? Объяснить невозможно. Ты чувствуешь сердцем, душой, всем своим существом. Для этого нужно молиться, просить Бога - и Он даст тебе это понимание.Решение стать монахиней не было для Лидии результатом долгих размышлений или заранее составленного плана.- Меня часто спрашивают, в какой момент я поняла, что нужно идти в монастырь. А я даже не могу назвать его. Все получилось как-то незаметно. Знаете, как ручеек постепенно превращается в речку. Наверное, поворотным этапом стало знакомство с сестричеством милосердия. Моя подруга, которая раньше была тренером по гимнастике, сама стала сестрой милосердия и постепенно привлекла меня.Поначалу Лидия помогала в больнице, где сестры ухаживали за пациентами. Там она познакомилась со священником. Однажды подруга неожиданно попросила этого батюшку благословить Лидию на служение в сестричестве, хотя сама женщина об этом не просила.- Я даже не успела ничего сказать. А он взял и благословил. Я потом целый месяц плакала из-за того, что не смогла возразить. Наверное, потому, что это был мой бывший тренер, человек, которого я привыкла слушаться. Но именно этот случай многое изменил в моей жизни. Послушание имеет огромное значение. Иногда оно выводит человека на очень правильный и нужный путь. Так получилось и со мной.Семь лет Лидия была сестрой милосердия при обители. Постепенно привыкала к местному укладу, людям, самому служению и, хоть тогда еще не носила монашеской одежды, эта жизнь становилась для нее все ближе. Так, шаг за шагом, наша героиня подошла к главному выбору своей жизни и приняла постриг с именем Мария.Свое призвание матушка Мария видит прежде всего в помощи людям. Уход в монастырь для нее никогда не означал закрытости от мира - напротив, молитва стала главной опорой для служения ближним.- Моя миссия началась еще с сестричества милосердия и продолжается до сих пор. Помогаю людям разбираться в своей жизни, в своих мыслях, в том, что их беспокоит. И через это привожу к Богу. Самое главное для монахини - чувствовать свою связь со Всевышним и помогать другим обрести ее, - говорит она.По мнению матушки, именно вера помогает человеку правильно расставлять приоритеты и не терять внутреннюю опору, даже когда обстоятельства складываются непросто. Особенно важным считает разговор с молодым поколением. Обращаясь к детям и подросткам, она говорит совсем немного, но от всего сердца:- Мои дорогие ребята! Не пугайтесь слова "Бог". Без Него и вас бы не было, и жизни бы не было, и ничего бы не было. Самое главное - то, что нужно познавать, изучать и обязательно хранить в своем сердце. Только с Богом внутри и Его законами человек может прожить настоящую счастливую жизнь.Матушка Мария убеждена: счастье не означает отсутствия трудностей, огорчений или болезней. Человек может сталкиваться с испытаниями, но при этом сохранять мир в душе, если понимает, что жизнь не случайна и у каждого события есть свой смысл.- Все мы стремимся к счастью. Но без Бога оно оказывается мимолетным: вспыхнет на миг - и все начинается сначала. А когда Бог в душе, человек даже перед лицом болезни или беды не теряет света и может улыбаться, потому что понимает: все дается не просто так.Юлия МИЩЕНКО,фото Андрея СИНЯВСКОГО,газета "7 дней".-0-