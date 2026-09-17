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Новости
16:15
Беларусь и Россия планируют реализовать совместные проекты в сфере водоснабжения
Общество
16:14
Спрос на инженеров растет с каждым годом - БГУИР
Общество
16:11
"Так хочу обнять детей!" Беларусь вновь предоставила гуманитарный коридор для воссоединения украинских, российских семей
Общество
16:11
Корпоративный акселератор для стартап-команд по созданию голосовых ИИ-агентов запущен в Беларуси
Технологии
16:07
Генетическая экспертиза, борьба с дипфейками. Какие белорусские наработки возьмут на вооружение российские судэксперты
Общество
16:06
Там, где верят и ждут: "Евроопт" поздравил ребят из девяти детских домов и школ с Днем знаний
Общество
16:05
Лютаревич и Пэрис вышли в 1/2 финала парного разряда теннисного турнира в Ренне
Спорт
15:53
Мир и безопасность прочно ассоциируются у белорусов с главой государства - политологи о результатах социсследования
Общество
15:44
Премьер Швеции объявил об отставке после победы оппозиции на парламентских выборах
В мире
15:41
Готовится новый указ о Парке высоких технологий
Общество
15:39
Редкие транспаранты и листовки подполья: в Бресте открыли выставку "Истоки единства"
Регионы
15:33
Сокращение сроков разработки стандартов помогает быстрее выводить продукцию на рынок - Госстандарт
Общество
15:32
Беларусь и Таджикистан продолжат координировать усилия в сфере противодействия коррупции
Общество
15:29
Животные отравились удобрениями. В Рогачевском районе виновные в падеже коров возместят более 24 тыс. рублей ущерба
Регионы
15:24
В Нидерландах почти 30 человек заболели вирусом Западного Нила
В мире
15:22
Турчин: в ПВТ появится новый вид деятельности - аддитивные технологии
Общество
15:18
Греческое прибрежное судоходство переживает кризис из-за дорогого топлива
В мире
15:11
Гол Мартынова помог московскому "Динамо" обыграть "Адмирал", Янченко забросил первую шайбу в КХЛ
Спорт
15:08
Беларусь и Россия вышли на финальную стадию интеграции информфондов по обеспечению единства измерений
Общество
15:05
Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков
В мире
14:58
Принятие США закона об "адских санкциях" против РФ усложнит поиск мирного урегулирования в Украине - Песков
В мире