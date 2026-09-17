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"Ты одним днем все перевернула". Как многодетная мама создала авторскую экосистему впечатлений

Опубликовано:

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Общество
17 сентября 2026, 09:49

"Ты одним днем все перевернула". Как многодетная мама создала авторскую экосистему впечатлений

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Семья Алексея и Светланы Логашиных - живой пример успешности, который хочется копировать. К ним едут за советом, общением и ощущением того, что все в нашей жизни возможно. Узнали, как удается совмещать многодетность, сельский бизнес и быть счастливыми в моменте.
Семья Логашиных известна не только на Минщине - о них знают по всей стране. Едва они переехали из Минска на Воложинщину, как местные власти стали мотивировать их к участию в конкурсах, мероприятиях. На первом этаже дома одна из стен - словно доска почета: здесь собраны грамоты и благодарности. Среди главных достижений - звание "Лучшая семья года Минщины" в 2024 году, третье место на республиканском уровне, победа в конкурсе "Вёска маладая" и участие в фестивале "Беларусь - мая песня". А из самых свежих наград Светланы - диплом "Прорыв года".
Супруги вместе уже 17 лет, а смотрят друг на друга по-прежнему с любовью, шутят, смеются. У Алексея и Светланы пятеро детей: Иван, Александра, Михаил, Андрей и Павел. Признаются, что о большой семье мечтали оба. Светлана сама из многодетной семьи. Первые четыре года брака забеременеть не получалось, хотя врачи говорили, что все в порядке.
"Видимо, надо было сначала нам карьеру построить", - делает вывод Светлана. А потом случилась радость: каждые два года - ребенок. Десять лет в декрете. Звучит крайне серьезно, но Светлана с улыбкой замечает, что нагрузка нарастала постепенно, и это помогало адаптироваться. К первым двум детям она выстроила развивающую среду, а все последующие просто включались в нее и росли гармонично.

Дружная семья Логашиных, наверное, не смогла бы обосноваться в деревне с другим названием, только в Дружичах. 
"Деревня - территория без давления, - делится своим мнением Светлана. - В городе, особенно с детьми, ты постоянно соревнуешься: у кого какие кружки, у кого первые места. Дети пищат от напряжения, так можно отбить желание учиться. В деревне дети сами добираются до школы и играют на улице, катаются на велосипедах: один научился, а второй тут же за ним поехал. Развитие тоже не стоит на месте: музыкальная школа, кружки - все доступно, но процесс происходит мягче, без прессинга. Воздух, грядки, свои фрукты - это даже не обсуждается. Современная деревня - место возможностей, в том числе и для бизнеса".
Сегодня Логашины не только обладатели загородного дома, но и хозяева агроусадьбы. Идея ее создания родилась у Светланы в декрете. Захотелось делать что-то свое, то, к чему всегда лежала душа. Еще в детстве она всегда приносила домой цветы: где увидит что-то красивое - сорвет, скомбинирует, поставит в букет. 

Название агроусадьбы долго не давалось, пока не "щелкнуло" слово "пижма". Солнечный, яркий, ароматный цветок. Так и появился "Пижма Дом".
"Чем глубже погружалась в философию бренда, тем больше смыслов открывала в названии, - признается хозяйка агроусадьбы. - В Беларуси пижму раньше сажали возле домов: считалось, что она отгоняет все дурное и бережет семью от неурядиц. Цветок-хранитель. Даже высохшая пижма годами сохраняет цвет и запах".

Еще один символ нашелся в природе пижмы: ее листочки всегда поворачиваются в одном направлении. Это легло в основу идеи помогать людям остановиться, вернуться к себе, научиться жить здесь и сейчас. Так родился формат экодней - пространство тишины и внимания, где каждый может услышать свой внутренний голос. Светлана сначала прожила это сама - как мама, которая искала способ перезагрузиться. Пропустила через себя каждую прогулку, каждое упражнение и только потом стала делиться этим с другими. Экодень - целая философия, в которую входят прогулка, обед, творчество в мастерской и чайная церемония в завершение. 

В мастерской у хозяйки "Пижмы Дома" восхищает все: продуманное пространство, множество цветов, аромат сухоцветов. Всего собрано более 145 видов цветов и трав! Светлана сушит их сама, ничего не окрашивает и не стабилизирует - все в естественном состоянии.
"Это больше, чем простое зарабатывание денег, - признается хозяйка агроусадьбы. - Это про более тонкую миссию: пригласить как мам, у которых от большого количества обязанностей по дому и с детьми уже голова идет кругом, так и всех женщин, которые устали от "достигательства", бега по кругу. Они приезжают сюда и начинают чувствовать самих себя. Я создала "Пижму" на стыке гостеприимства, флористики и событий. Многодетность для меня - не фон, а ресурс: она помогает проектировать события так, чтобы они были теплыми, живыми и возвращаемыми. Поэтому наш формат - это не просто "домик на природе", а авторская экосистема впечатлений, где внешний мир, семья и творчество работают как одно целое. Проект в первую очередь меняет человека. Со стороны все выглядит невозможно, однако это реально. Пятеро детей, быт, деревня, грядки, прополка… Но именно проект вытягивал меня. Я перезагружалась через мастер-классы. Переставала думать только про игрушки, стирку, готовку. Если с пятью детьми смогла расслабиться, то и у других получится".
Так и происходит. Гости уезжают от Логашиных другими: в начале прогулки еще зажатые, а к концу дня улыбаются. Потом возвращаются и рассказывают свои истории: "Света, ты одним днем все перевернула. Все наше восприятие о том, как можно жить".

Светлана Логашина - героиня нашего проекта "Белорусы в кадре". Поговорили с ней о многодетности, возможностях деревни, создании своего проекта. -0-

Светлана КИРСАНОВА,
фото Екатерины КОЗЛОВОЙ и из архива семьи Логашиных,
БЕЛТА.-0-

*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента 
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Беларусь проект БЕЛТА растения семья
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