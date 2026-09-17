"Ты одним днем все перевернула". Как многодетная мама создала авторскую экосистему впечатлений

Сегодня Логашины не только обладатели загородного дома, но и хозяева агроусадьбы. Идея ее создания родилась у Светланы в декрете. Захотелось делать что-то свое, то, к чему всегда лежала душа. Еще в детстве она всегда приносила домой цветы: где увидит что-то красивое - сорвет, скомбинирует, поставит в букет.