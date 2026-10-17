Ты можешь больше, просто поверь. Как случайная встреча изменила жизнь молодого человека с инвалидностью 

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Говорят, случайности не случайны. О том, как одна встреча изменила всю жизнь молодого человека, в 19 лет ставшего инвалидом, на портале VIDEOBEL.BY рассказал блогер, паралимпиец Андрей Бабинский
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Андрей Бабинский - профессиональный паралимпийский спортсмен национальной команды Республики Беларусь по метанию булавы, международный мастер спорта. Девять лет назад тогда еще здоровый молодой человек во время прогулки в парке поднял свою девушку на руки, неудачно оступился и повредил шею. После этого его жизнь навсегда изменилась - парень оказался в инвалидном кресле.
"Но на этом моя история не закончилась. Однажды я совершенно случайно оказался в строительном магазине, где встретил заместителя директора Республиканского центра олимпийской подготовки. Именно эта встреча стала началом моего пути в паралимпийский спорт, - рассказывает Андрей. - С тех пор я стал мастером спорта, семикратным серебряным и бронзовым призером Беларуси, а также победителем Гран-при в Париже и бронзовым призером Гран-при в Дубае".
Спортсмен не собирается останавливаться на достигнутом, и его следующая большая цель - стать чемпионом мира и Европы. Своей историей и видео с тренировок парень делится в социальных сетях, мотивируя людей никогда не опускать руки. "Я верю, что случайная встреча может изменить всю жизнь, а невозможное становится возможным, если продолжать идти к своей цели. Ты можешь больше, просто поверь!" - считает Андрей.-0-
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