Творчество, патриотизм, дружба. Как проходят школьные осенние каникулы, рассказали в "Зубренке"

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Национального детского образовательно-оздоровительного центра "Зубренок" Татьяна Осмоловская рассказала корреспонденту БЕЛТА о том, сколько детей и откуда отдохнут в учреждении во время школьных осенних каникул.



Осенние каникулы в "Зубренке" традиционно проходят активно. "На эту смену мы пригласили ребят-участников творческих коллективов. Уже завтра у нас стартует XIX Республиканский конкурс "Юные таланты Беларуси" в номинации "Хореографическое творчество". На суд профессионального жюри будет представлено 54 хореографических номера. Конкурсанты будут соревноваться в номинациях "Народно-сценический танец", "Эстрадный танец", "Современная хореография", "Народный стилизованный танец", "Бально-спортивный танец", - проинформировала Татьяна Осмоловская.



В течение учебного года "Зубренок" принимает около 700 детей за смену. На каникулах в центр приезжает молодежь не только из Беларуси, но и из других стран, в том числе из России. Например, в "Зубренок" уже прибыла делегация из Чукотского автономного округа. "Это очень дальнее направление. Мы рады сотрудничеству и надеемся, что ребята будут приезжать к нам и в течение учебного года - участвовать в интересных образовательных проектах", - подчеркнула руководитель центра.



На осенние каникулы в "Зубренок" приехали и воспитанники военно-патриотических клубов со всей страны. Для каждой тематической смены готовят отдельную программу: мероприятия, экскурсии и занятия на площадках центра. "Все локации центра доступны ребятам. Например, у нас есть телескоп и небольшая обсерватория. Ребята, которые увлечены астрономией, ходят туда на занятия в первую очередь. А каждый отряд хотя бы раз приходит на экскурсию - возможно, для кого-то это станет первым шагом к будущей профессии. В центре также предлагаются санаторно-оздоровительные услуги - это и водолечение, массаж, спелеотерапия, фитобар, кислородные коктейли. Все они востребованы у отдыхающих", - добавила Татьяна Осмоловская.



В первый день каникул в "Зубренке" у юных лидеров состоялся конкурс социальных видеороликов "Смотрим. Думаем. Говорим" - каждый отряд представил свой взгляд на проблемы, о которых часто молчат. Участники профильной смены "Юный математик" получили уникальную возможность перенять опыт и знания у победителя республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников "Учитель года Беларуси - 2026" Дениса Дубаневича. А волонтеры-инструкторы провели свои первые занятия с реализацией подхода "Равный обучает равного".-0-