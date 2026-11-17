17 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве сегодня прошло торжественное открытие фестиваля творчества людей с инвалидностью "Вместе мы сможем больше", передает корреспондент БЕЛТА.





Большой творческий праздник проходит под эгидой Союзного государства. Гостей и участников фестиваля поздравила первый заместитель ответственного секретаря Парламентского собрания Союза Беларуси и России Ольга Петрашова. Она отметила, что этот фестиваль дает людям возможность самореализоваться, показать свое творчество, встретить старых и найти новых друзей.





Из года в год фестиваль прирастает участниками. Растет и профессионализм конкурсантов - жюри все сложнее выбирать победителей. Участники фестиваля, как считает Ольга Петрашова, своим примером учат главному - любить жизнь. "И никогда не сдаваться. Это люди с большой силой духа, готовые помочь каждому, кто нуждается в помощи, хотя сами имеют какие-то ограничения", - сказала она и подчеркнула, что фестиваль продолжить жить, потому что интерес к нему не падает, а только растет. "В названии фестиваля заложена самая главная мысль: именно вместе мы сможем еще больше. Но только сплотившись", - уверена она.





Отметила растущий интерес к фестивалю и заместитель начальника Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного государства Ольга Василевская. Конкурсная программа фестиваля состоит из 12 номинаций. Но время не стоит на месте, развиваются технологии, а потому, по ее словам, пришло время дополнить этот список. "Молодые люди много времени проводят в гаджетах и интернете, зачастую они там что-то создают, ведут творческие проекты. Но их конечный продукт нельзя посмотреть или потрогать, как картину или вышивку. Поэтому нам нужно посмотреть в эту сторону, чтобы они тоже могли зазвучать на следующем фестивале", - отметила она.





Многие участники фестиваля сегодня стали зрителями большого концерта. Они поделились, что пришли поддержать других конкурсантов, ведь сначала дружба и взаимоподдержка, а только потом творческое соревнование. Среди них - Ольга Иванина из Брянска. Женщина рассказала, что на фестиваль в Могилеве приехала в третий раз. "Приятно, что про людей с ограниченными возможностями не забывают, здесь мы можем проявить разные грани своих талантов. Мы привезли в Могилев театральную постановку по мотивам повести Николая Гоголя "Майская ночь". В спектакле задействовано семь человек: четверо - незрячие, остальные - слабовидящие. Я тоже инвалид I степени по зрению, вижу лишь силуэты, - рассказала она. - На большой сцене мы будем выступать завтра, а сегодня пришли на торжественное открытие фестиваля - послушать и насладиться выступлениями других участников, зарядиться позитивными эмоциями".-0-