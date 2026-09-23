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ТВ без кабеля и оптоволокна: в Беларуси готовят к запуску платформу tuta TV 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
23 сентября 2026, 14:22

ТВ без кабеля и оптоволокна: в Беларуси готовят к запуску платформу tuta TV 

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная спутниковая ТВ-платформа tuta TV, которую развивает бренд BELINTERSAT, планирует начать полноценную работу в 2027 году. Как узнал корреспондент БЕЛТА, проект в первую очередь ориентирован на жителей небольших населенных пунктов, дачных кооперативов, садовых товариществ и других территорий, где возможности наземной телекоммуникационной инфраструктуры ограничены.

"Основная наша задача - предоставить качественный телевизионный продукт в любом регионе Беларуси. Там, где нет возможности подключить кабельное телевидение или быстрый интернет, спутниковая технология позволяет эффективно решить эту проблему", - рассказал руководитель проекта tuta TV, начальник наземного комплекса управления BELINTERSAT Олег Винярский.

Доступный сигнал без высоких мачт 

По словам специалистов, развитие наземных сетей в ряде населенных пунктов часто затруднено или экономически нецелесообразно. В таких местах для уверенного приема обычного эфирного телесигнала жителям приходится идти на ухищрения.

"Представьте дачный кооператив, где для стабильного приема цифрового эфирного сигнала необходимо устанавливать антенну на мачте высотой до 10 м. Для обычного человека это сложная и небезопасная задача. Спутниковая антенна полностью снимает эту проблему: сигнал поступает напрямую с орбиты, а само оборудование монтируется стандартным способом", - отметил начальник центра наземного применения спутника BELINTERSAT Андрей Янович.

При этом технология не потребует от пользователей принципиально новых навыков: спутниковое оборудование давно знакомо белорусам, а его установкой и настройкой займутся профильные специалисты.

Белорусские каналы - основа платформы

Одним из ключевых отличий tuta TV станет фокус на отечественном контенте. В состав базового пакета войдут общедоступные белорусские телеканалы, причем их вещание будет идти в HD-качестве.

"Для нас принципиально важно, чтобы обязательный социальный пакет был доступен человеку независимо от того, живет он в областном центре или в глухой деревне. Спутник обеспечивает стопроцентное покрытие всей территории страны", - подчеркнул Олег Винярский.
При этом платформа не ограничится только государственными каналами. В сетку планируют включить развлекательный, фильмовой, спортивный, детский и музыкальный контент. Зарубежные каналы дополнят платформу при условии, что они официально разрешены к трансляции в Беларуси.

Ориентация на спрос и запросы аудитории

При формировании сетки вещания разработчики ориентировались не на количество, а на реальный спрос. Для этого авторы проекта провели масштабное социологическое и маркетинговое исследование среди жителей регионов Беларуси.

"Мы выяснили, какие именно каналы востребованы людьми там, где сейчас ограничен доступ к ТВ и интернету. Мы не гнались за количеством в несколько сотен каналов. Намного важнее сформировать лаконичный пакет, который действительно отвечает запросам зрителя", - пояснил Андрей Янович.

Однако, по словам специалистов, в будущем пакет каналов может быть расширен на основе регулярного анализа предпочтений зрительской аудитории.

От космоса до телевизора: как это работает

Технически платформа базируется на существующей инфраструктуре BELINTERSAT. С 2023 года компания уже распространяет общедоступный пакет телеканалов для юрлиц и кабельных операторов. Для работы с розничными абонентами (физлицами) была создана новая программно-аппаратная база: модернизирован телепорт, подготовлены абонентские приемники и внедрена система условного доступа (кодирования).

Для подключения пользователю понадобятся спутниковая тарелка и специальная приставка. Оформить заявку можно будет через личный кабинет, а получить комплект оборудования - через партнерские сети или почтовую доставку.

"Мы берем на себя всю сложную техническую и организационную часть - от софта до биллинга и логистики. Для конечного потребителя услуга должна быть максимально простой по принципу: оформил, получил, установил и смотришь", - отметил Олег Винярский.

Сейчас платформа tuta TV проходит финальную обкатку. Этап тестирования необходим, чтобы синхронизировать работу софта, платежных систем и техподдержки до того, как начнутся массовые подключения.

Потенциал белорусского спутника на службе граждан

Проект базируется на ресурсах национального геостационарного спутника связи BELINTERSAT-1. Его мощности, до сих пор задействованные для корпоративных задач преимущественно на внешних рынках, теперь откроют новые цифровые возможности напрямую для жителей Беларуси.

Хотя подключение к платформе будет доступно всем желающим, включая городских жителей, приоритетом останутся регионы со слабой наземной инфраструктурой. Запуск в 2027 году коммерческой эксплуатации tuta TV позволит окончательно решить проблему цифрового неравенства в сфере телевещания Беларуси.-0-

Фото Ярослава Зарецкого
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