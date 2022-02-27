Туров: работа по проведению референдума выстроена на высоком системном уровне

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа по проведению референдума выстроена на высоком системном уровне и отвечает всем международным стандартам. Об этом заявил сегодня журналистам глава Делегации Парламентского собрания Союза Беларуси и России в составе Миссии наблюдателей от СНГ, председатель Комиссии по законодательству и регламенту Парламентского собрания, заместитель председателя Комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров, передает корреспондент БЕЛТА.

"С 24 февраля мы с коллегами находимся на территории Республики Беларусь в рамках работы состава Миссии наблюдателей от СНГ. За это время посетили около 10 избирательных участков в Минской области, посмотрели, как идет досрочное голосование. Можно сказать, оно достаточно активное - это нормальная ситуация для Беларуси, потому что по предыдущим кампаниям наблюдалась плюс-минус такая же примерная явка", - сказал Артем Туров.

Как и всегда, по его словам, в Беларуси системно построена работа участков, информирование граждан. "За весь период голосования в процессе в рамках национального законодательства не замечены какие-либо нарушения, которые могли как-то повлиять на ход референдума. Отмечаем отдельные провокации в интернете со стороны анонимных каналов, пытающихся повлиять на явку избирателей, - подчеркнул Артем Туров. - В общем и целом работа по проведению референдума выстроена на высоком системном уровне и отвечает всем международным стандартам".-0-