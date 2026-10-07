Туркменистан ввел новые правила для путешественников. Что меняется для белорусских туристов

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Что меняется для белорусских туристов, которые хотят посетить Туркменистан, рассказали БЕЛТА в Республиканском союзе туристических организаций.



С 1 октября начали действовать электронная виза e-TU, бизнес-виза и гуманитарная виза.



"До этого момента иностранным туристам необходимо было официальное приглашение, утвержденное миграционной службой Туркменистана. На практике это значило, что зарубежный турист, желающий посетить страну, должен был в обязательном порядке обратиться к местной лицензированной турфирме. По новым правилам приглашение не упоминается среди необходимых документов для получения туристической е-визы", - пояснили в Республиканском союзе туристических организаций.



Время получения электронной визы - до 7 рабочих дней, срочная виза выдается за 3 дня. Есть также возможность получения экспресс-визы - за 24 часа. Стоимость зависит от типа визы и времени, необходимого для ее получения.



Для туристов также упростился миграционный учет. С апреля 2026 года регистрация иностранцев тоже переведена в электронный формат. Если гость планирует находиться в стране более трех рабочих дней, подать данные о месте пребывания может как принимающая сторона, так и сам турист через интернет. На некоторых пограничных пунктах предусмотрена моментальная регистрация с использованием биометрии.



Как считают эксперты, введение электронных виз и отмена обязательного приглашения - лишь первый шаг на пути превращения Туркменистана в новый туристический хит региона. Для путешественников событие может стать поворотным моментом, меняющим правила игры в Центральной Азии.



Туристы в Туркменистане могут увидеть монументальный Ашхабад, чудо природы - пустыню Каракумы и места, связанные с легендарным Шелковым путем. На сравнительно небольшой территории сохранились античные крепости, сельджукские мавзолеи, средневековые минареты и мечети. Три объекта (Старая Ниса, древние Мерв и Куня-Ургенч) включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.



Либерализация туркменского туристического законодательства совпала с инициативами соседних стран по созданию общего туристического пространства. Так, Узбекистан активно продвигает идею "Туристического кольца Центральной Азии". Комбинированный маршрут Узбекистан - Туркменистан выглядит так: Хива (Узбекистан) - Куня-Ургенч - Ашхабад (Туркменистан) - Мары и древний Мерв (объекты всемирного наследия ЮНЕСКО) - Бухара. Для Туркменистана появляется шанс встроиться в уже существующий поток путешественников, следующих по Великому шелковому пути.



В настоящее время обсуждается также концепция "центральноазиатского шенгена" - единой визы для посещения нескольких стран региона. Хотя Туркменистан пока официально не подтвердил участие в этом проекте, запуск собственной e-Visa считается важным сигналом готовности к интеграции.



Система электронных виз работает на базе портала migration.gov.tm. Для онлайн-регистрации иностранных граждан предназначен сайт rgstr.migration.gov.tm.



Авиакомпания "Белавиа" выполняет регулярные рейсы между Ашхабадом и Минском - дважды в неделю. Время в пути - 4 часа 25 минут, расстояние - 2420 км.-0-