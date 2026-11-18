Первые туристические информационные центры (ТИЦ) в Беларуси появились более 20 лет назад. Они создавались в первую очередь для информирования путешественников о маршрутах, достопримечательностях, событиях, местах отдыха и проживания. В ноябре этого года правительство приняло постановление №575, которое меняет подходы. Расширены возможности таких организаций по продвижению туристических продуктов своих регионов. О ключевых новациях корреспонденту БЕЛТА рассказал директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский.



- Кирилл Геннадьевич, какой станет сеть туристических информационных центров после реорганизации? Что включает в себя понятие "межрегиональные ТИЦ"?



- Планируется учреждение шести областных туринфоцентров и одного городского в Минске. Областной ТИЦ с его структурными подразделениями, расположенными в регионах, представляет туристический потенциал всей области и координирует деятельность межрегиональных ТИЦ. Межрегиональные ТИЦ - туристические информационные центры, которые работают сразу для нескольких городов, районов, связанных общей логистикой, историей, культурой. Они будут продвигать туристический потенциал своей зоны, а не представлять каждую территорию отдельно.



Сегодня в стране действуют 68 ТИЦ. В трех областях - Брестской, Гродненской и Минской - областные ТИЦ не созданы. Что касается районных, то в Гомельской области один ТИЦ, Брестской - пять, Гродненской - 16, Витебской и Минской - по 21. Новая структура закрепляется в виде областных, межрегиональных ТИЦ и предусматривает ликвидацию районных, городских, единообразное создание и финансирование облисполкомами сети ТИЦ.



- В постановлении определено, что областные и межрегиональные центры займутся координацией продвижения туристических продуктов своих макрорегионов. Предусмотрены меры для стимулирования внебюджетных доходов. О каких дополнительных услугах может идти речь?



- Новация постановления - после уплаты обязательных платежей деньги, полученные от внебюджетной деятельности, могут тратиться на зарплату и премии работникам, а также на покупку товаров, услуг, необходимых ТИЦ. Планируется, что мера будет стимулировать более активное развитие внебюджетной деятельности. Дополнительные услуги - прежде всего платные услуги по продаже туристического продукта, а не только информирование туристов. Речь может идти о формировании и реализации готовых туров, бронировании гостиниц, агроусадеб и иных мест размещения, продаже билетов на транспорт, спортивные, культурные, зрелищные и иные массовые мероприятия.



Кроме того, ТИЦ вправе оказывать услуги проката спортивного и туристического инвентаря, например, велосипедов, лыж, лодок, палаток или снаряжения для активного отдыха. К таким услугам также могут относиться организация экскурсий и туристических маршрутов, сопровождение групп, продажа сувениров, ремесленной продукции, а также иная не запрещенная законодательством коммерческая деятельность, связанная с развитием туризма.



- Что изменится в проведении специальных мониторингов внутреннего и въездного туризма?



- Уточнена терминология, усилена ответственность областных исполнительных комитетов и Минского городского исполнительного комитета за организацию и результаты таких мероприятий. Исполкомы совместно с Национальным агентством по туризму будут определять организации, которые участвуют в мониторинге, и места проведения, взаимодействовать с теми, кто проводит мониторинг. Кроме того, устанавливается ответственность за полноту и качество информации, собираемой во время анкетирования.



Сам мониторинг сохранит аналитический характер, будет проводиться для оценки развития внутреннего и международного въездного туризма - данных о количестве иностранных и белорусских туристов, путешествующих в пределах страны, а также объема их расходов в таких поездках.



- Чем вызвана необходимость корректировки законодательства и когда вступят в силу изменения?



- Цель - повысить эффективность работы туристических информационных центров и их роль. Новации законодательства позволят облисполкомам выстроить прямую и единообразную вертикаль управления ТИЦ, обеспечить их координацию, создать связующее звено между объектами туристической индустрии, потребителями туристических услуг и органами управления.



Кроме того, корректировки необходимы для усиления кадрового потенциала отрасли. На основании новых нормативов штатной численности ТИЦ Национальное агентство по туризму сможет увеличить заработную плату работников на 90-100%, что должно способствовать привлечению квалифицированных специалистов в сферу.



Также изменения направлены на стимулирование внебюджетных доходов ТИЦ за счет расширения их коммерческой деятельности. Ожидается, что уменьшится зависимость от бюджетного финансирования и повысится качество обслуживания туристов.



Новая структура должна заработать в полном объеме с февраля 2027 года, когда вступят в силу ключевые положения о реорганизации и ликвидации ТИЦ, а также о новых формах их деятельности.



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