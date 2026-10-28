Турчину покажут перспективные образцы вооружения и военной техники

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин сегодня посещает один из полигонов войск ВВС и ПВО, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Вместе с премьер-министром на полигоне работают министр обороны Виктор Хренин и председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус.
В рамках поддержания и совершенствования системы противовоздушной обороны глава правительства ознакомится с перспективными образцами вооружения и военной техники. Оценивается их соответствие современным требованиям.-0-