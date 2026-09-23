Турчин: уважение к старшим - залог здорового и сильного общества

"Искренне рады, что старт нового союзного проекта дается на гостеприимной белорусской земле. Это событие ярко демонстрирует единство приоритетов Беларуси и России в отношении людей старшего возраста и подходов к созданию условий для их качественной и наполненной жизни. В традициях наших народов уважение к старшим всегда выступало залогом здорового и сильного общества", - говорится в приветствии.
Премьер-министр отметил, что благодаря реализации национальных стратегий активного долголетия возрастает роль старшего поколения в наставничестве, волонтерстве и работе с молодежью. Увеличивается их вклад в экономику страны, растет качество жизни благодаря развитию досуга и отдыха. На запросы пожилых людей ориентируются учреждения физической культуры и спорта, образования и культуры, развиваются системы социального обслуживания и здравоохранения.
"Союзный слет - это дань глубокого уважения людям, которые своим трудом, мудростью и жизненным опытом заложили фундамент нашего общего благополучия. Вы - золотой фонд нашего общества, пример стойкости, энергии и преданности своему делу. Мы искренне восхищаемся вашей активной жизненной позицией - стремлением продолжать учиться, творить, заниматься общественной деятельностью и вдохновлять молодежь", - подчеркнул глава правительства.
Он также выразил уверенность, что слет станет плодотворной площадкой для обсуждения передовых практик и новаций для целевой аудитории и создаст значимый задел для развития совместных проектов на пространстве Союзного государства.
Александр Турчин пожелал участникам слета неиссякаемой энергии и ярких впечатлений не только от совместной работы, но и от гостеприимной витебской земли. "Пусть работа будет наполнена интересными дискуссиями и новыми продуктивными идеями, которые станут основой для будущего сотрудничества. Здоровья вам крепкого и активного долголетия", - заключил он.-0-
Фото Олега Климовича