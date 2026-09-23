Турчин: уважение к старшим - залог здорового и сильного общества

Александр Турчин пожелал участникам слета неиссякаемой энергии и ярких впечатлений не только от совместной работы, но и от гостеприимной витебской земли. "Пусть работа будет наполнена интересными дискуссиями и новыми продуктивными идеями, которые станут основой для будущего сотрудничества. Здоровья вам крепкого и активного долголетия", - заключил он.-0-

Фото Олега Климовича Фото Олега Климовича