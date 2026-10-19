19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин направился с рабочим визитом в Таджикистан, 20 октября он примет участие в заседании Совета глав правительств государств - членов ШОС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.



Традиционно заседание пройдет в узком и расширенном составах.



На сегодня запланирован ряд двусторонних встреч.-0-