Туманное утро и холодный день ожидается в Беларуси 4 ноября

* Больше актуальной и интересной информации о погоде смотрите в программе ОНТ "Метеогид" на VIDEOBEL.BY





4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.Будет преимущественно без осадков. Утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется северо-западный, северный, днем 5-10 м/с.Температура воздуха днем составит 2-8 градусов тепла.-0-