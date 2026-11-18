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18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня утром местами по стране ожидается туман. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.Ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории пройдут дожди. Ветер прогнозируется южный, юго-восточный, днем 4-9 м/с.Температура воздуха днем будет 4-9 градусов выше нуля, по юго-западу - до плюс 11.-0-