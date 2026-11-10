Туманное утро и до +7°С будет сегодня в Беларуси

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10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня будет преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня по западу ожидается дождь. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.Днем ожидается переменная облачность. В утренние часы местами возможны слабые туман и гололед. Ветер днем прогнозируется неустойчивый южный, юго-восточный 4-9 м/с.Температура воздуха днем будет 2-7 градусов тепла.-0-