Туман и утренние заморозки ожидаются в Беларуси 17 октября

Ветер северный, северо-восточный, 2–7 м/с. Температура воздуха составит от плюс 9 градусов по северо-западу до плюс 17 градусов по юго-востоку.-0-





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17 октября, Минск. /Корр. БЕЛТА/. Туман на большей части территории Беларуси и заморозки до минус 3 градусов по северу страны ожидаются утром 17 октября. Об этом сообщили БЕЛТА в Белгидромете.По прогнозу синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по югу страны пройдут небольшие дожди. В первой половине дня на большей части территории сохранится туман, местами возможен слабый гололед.