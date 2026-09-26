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Туман и ночные дожди. Какой будет погода в Беларуси 27 сентября

Опубликовано:

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Общество
26 сентября 2026, 11:09

Туман и ночные дожди. Какой будет погода в Беларуси 27 сентября

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туман в отдельных районах прогнозируется в Беларуси 27 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ночью будет облачно с прояснениями, по северо-восточной половине временами пройдут дожди. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по востоку небольшие кратковременные дожди. Ветер неустойчивый 2-7 м/с. 

Температура воздуха минимальная ночью составит 5-11 градусов, максимальная днем - 15-21. 

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