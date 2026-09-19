Туман и кратковременные дожди. Какой будет погода в Беларуси 20 сентября

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 20 сентября ожидается до 25 градусов тепла. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ночью будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром и днем облачно с прояснениями, в основном по северо-западной половине республики кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами порывистый.
Температура воздуха минимальная ночью составит плюс 6-12 градусов, по западу до плюс 14 градусов, максимальная днем - от плюс 17 до 23 градусов, по югу - до плюс 25 градусов тепла.
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