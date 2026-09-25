Цитадель несгибаемого духа и подвиг предков в ярких красках: новый взгляд на легенду Брестской крепости

В день нападения Третьего рейха на Советский Союз в Брестской крепости располагалось от 7 до 8 тыс. советских воинов из стрелковых и разведывательных, артиллерийских, инженерных, пограничных подразделений и войск НКВД. Здесь же жили 300 семей военнослужащих. Защитники крепости противостояли почти 20 тыс. солдат вермахта. С первых минут войны Брест и крепость подверглись массированным бомбардировкам и артиллерийскому обстрелу. Первыми в бой с противником вступили пограничники на Тереспольском укреплении, красноармейцы и курсанты полковых школ 84-го и 125-го стрелковых полков, находившихся у границы, на Волынском и Кобринском укреплениях. Их упорное сопротивление позволило утром 22 июня выйти из крепости примерно половине личного состава, вывести несколько пушек и легких танков в районы сосредоточения своих частей, эвакуировать первых раненых.





В первый день боев к 9 часам утра крепость была окружена. Передовые части 45-й немецкой дивизии попытались с ходу овладеть крепостью. Через мост у Тереспольских ворот штурмовые группы врага прорвались в цитадель, захватили доминирующее над другими постройками здание полкового клуба (бывшую церковь), где сразу же обосновались корректировщики артиллерийского огня. Одновременно противник развил наступление в направлении Холмских и Брестских ворот, надеясь соединиться там с группами, наступавшими со стороны Волынского и Кобринского укреплений. Этот замысел был сорван. У Холмских ворот в бой с врагом вступили воины 3-го батальона и штабных подразделений 84-го стрелкового полка, у Брестских в контратаку пошли бойцы 455-го стрелкового полка, 37-го отдельного батальона связи, 33-го отдельного инженерного полка. Штыковыми атаками враг был смят и опрокинут. Отступающих гитлеровцев плотным огнем встретили советские воины у Тереспольских ворот, которые к этому времени были отбиты у противника. Здесь закрепились пограничники 9-й погранзаставы и приштабных подразделений 3-й погранкомендатуры - 132-го батальона НКВД, бойцы 333-го и 44-го стрелковых полков, 31-го отдельного автобатальона. Они держали под прицельным ружейным и пулеметным огнем мост через Западный Буг, мешали противнику налаживать понтонную переправу через реку на Кобринское укрепление.





Современный символ доблести, несгибаемости духа и патриотизма





БЕЛТА.-0-

В конце XVIII века, после того как Речь Посполитая перестала существовать, старинный город Брест-Литовск вместе с окрестными землями стал частью Российской империи. Чтобы надежно прикрыть западные рубежи страны от возможных угроз, император Николай I в 1830 году утвердил проект крепости. Земляные работы начались в 1833 году и изменили облик этих мест: старый город пришлось сдвинуть на два километра восточнее. В июне 1836 года торжественно был заложен первый камень будущей казармы цитадели, а весной 1842 года крепость официально заступила на боевое дежурство.Судьба крепости оказалась неразрывно связана с масштабными военными конфликтами. В августе 1915 года во время Первой мировой войны гарнизон Брестской крепости был эвакуирован, на ее территории разместилось командование Восточным фронтом германской армии.По итогам советско-польской войны 1919-1921 годов западная часть Беларуси (вместе с Брестской крепостью) отошла к Польше. Почти двадцать лет, с 1921 по 1939 год, цитадель была военным городком для частей округа 9-го корпуса польской армии. 22 сентября 1939 года в Брест вошли части Красной армии во время освободительного похода, объединившего белорусские земли.На рассвете 22 июня 1941 года война ворвалась на нашу землю. На Беларусь обрушилась самая мощная группировка немецких войск - группа армий "Центр". По данным Национального архива Республики Беларусь, на момент начала войны объединение состояло из почти 1,5 млн солдат, включало более 2,2 тыс. танков, свыше 1,7 тыс. самолетов, более 15 тыс. орудий и минометов.На протяжении недели гитлеровцы штурмовали цитадель, вынуждая советских бойцов отражать по 6-8 атак в сутки. В этом сражении бок о бок с мужчинами находились женщины и дети: они помогали раненым, доставляли боеприпасы и вступали в бой. Противник применил бронетехнику, огнеметы, отравляющие вещества и пылающие бочки со смесью, которые сбрасывали с валов. В условиях полного окружения, при отсутствии воды, провианта и острой нехватке патронов и медикаментов гарнизон продолжал мужественно сражаться. За первые девять дней защитники уничтожили около 1,5 тыс. солдат и офицеров вермахта.К концу июня враг овладел большей частью укреплений, а 29 и 30 июня обрушил на форт непрерывный двухсуточный удар с применением тяжелых авиабомб. Оборона распалась на изолированные очаги сопротивления. До 12 июля в Восточном форте сражался отряд майора Петра Гаврилова. Сам командир, уже будучи тяжелораненым, попал в плен лишь 23 июля. Гаврилов находился в плену до мая 1945 года. После окончания войны участник обороны Брестской крепости Герой Советского Союза Петр Гаврилов рассказывал молодежи о боях в Восточном форте крепости.Однако и после 20-х чисел июля советские воины продолжали борьбу в крепости. Эти дни стали легендой, оставив на стенах надписи "Умрем, но из крепости не уйдем", "Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. 20.07.41 г.". Ни одно из знамен воинских частей, сражавшихся в крепости, не досталось врагу.Уже после войны, в 1956 году, в Брестской крепости было найдено спасенное знамя 393-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона, защищавшего укрепление. Укрыл боевое знамя дивизиона бывший младший сержант, заведующий складом боеприпасов Родион Семенюк.В мирные годы после окончания Великой Отечественной войны подвиг защитников Брестской крепости летом 1941 года стал олицетворением воинской доблести, несгибаемости духа и патриотизма. Осенью 1956 года свои двери распахнул Музей обороны крепости-героя. В течение последующих семи лет проходили масштабные всесоюзные смотры проектов будущих монументов, что превратило возведение мемориала в общенациональную инициативу.С выходом в свет в 1964 году книги Сергея Смирнова "Брестская крепость" общественная дискуссия о необходимости государственного признания заслуг региона достигла своего пика. 22 апреля 1965 года первый секретарь ЦК КПБ Петр Машеров подписал ходатайство о награждении Бреста и крепости орденом Красного Знамени. Реакция высшего партийного руководства СССР превзошла ожидания: вместо запрошенной награды было присвоено почетное звание "Крепость-герой" с вручением ордена Ленина и медалью "Золотая Звезда".Указом Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1965 года ей было присвоено звание "Крепость-герой". В настоящее время мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" и комплекс фортификационных сооружений Брестской крепости внесены в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.В 1967 году Совет Министров БССР утвердил проектное решение на создание мемориального комплекса "Брестская крепость-герой". Было решено создать творческую группу. Авторский коллектив возглавил скульптор А.П. Кибальников - народный художник БССР, лауреат Ленинской и двух государственных премий, также в состав группы вошли скульптор А.О. Бембель, архитекторы В.А. Король, В.М. Волчек, В.П. Занкович, Ю.И. Казаков, О.А. Стахович, Г.В.Сысоев. Были подготовлены рабочие макеты и чертежи, а также начато благоустройство территории и приведение ее в порядок. Для обеспечения долговечности конструкций зодчие сделали ставку на монолитный бетон, железобетон, серый и красный гранит, лабрадорит, тогда как венчающий композицию штык-обелиск было решено облицевать титановой сталью. Старт строительным работам был дан весной 1968 года.В июле 1971 года Совет Министров БССР принял предложение Министерства культуры БССР и Брестского облисполкома об объединении мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" и Музея обороны Брестской крепости-героя в единый комплекс и именовании его впредь мемориальным комплексом "Брестская крепость-герой". Торжественное открытие обновленного комплекса площадью 70 га прошло 25 сентября того же года. На церемонии присутствовали около 600 ветеранов Брестского гарнизона 1941 года, среди них были защитники крепости, члены семей погибших, руководство республики, делегации городов-героев, всех областей Беларуси, ветераны войны и труда. Честь зажечь Вечный огонь выпала первому секретарю ЦК КПБ Петру Машерову. Пространство мемориала представляет собой цельный художественный организм, где постройки середины XIX столетия соседствуют с руинами времен войны и произведениями монументальной архитектуры и скульптуры.В начале 2000-х годов комиссия ЮНЕСКО посещала Брестскую крепость и рассматривала ее в качестве одного из перспективных объектов на территории Беларуси. Но тогда работа не могла быть продолжена, поскольку объекты, связанные с вооруженными конфликтами, не включались в список ЮНЕСКО. Запрет утратил силу лишь в начале 2023 года. В мае 2024 года совместно с волгоградским Мамаевым курганом цитадель вошла в предварительный перечень Всемирного наследия как материальное свидетельство эпохи Второй мировой войны. В ближайшие три-четыре года при условии соблюдения необходимых регламентов процедура будет продолжена.Сегодня Брестская крепость остается ярким символом героизма, мужества и отваги, одним из самых значимых памятников истории Беларуси. Мемориальный комплекс активно заявляет о себе и на международной арене, рассказывая об истории нашей страны людям из разных стран. С 1956 года его посетили 29 млн человек. В легендарной цитадели над Бугом за многие годы побывали представители всех континентов за исключением Антарктиды. В нынешнем году в мемориальном комплексе приняли представителей около 40 стран.Так, пройдя путь от имперского форпоста до одного из самых святых для народа мест, Брестская крепость навсегда осталась в истории как непреходящий символ мужества и самопожертвования. Овеянная легендами, она стала первым бастионом на пути врага 22 июня 1941 года и сегодня служит вечным напоминанием потомкам: пока жива память об этом подвиге, жив и сам дух народа, способного защитить свою землю любой ценой.