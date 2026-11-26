В мероприятии примут участие депутаты Палаты представителей первого - восьмого созывов.
Программа чтений включает ряд тематических докладов. В частности, темами выступлений станут формирование правового фундамента суверенной Беларуси и реализация итогов референдума 2022 года в законотворческой деятельности. Предстоящая встреча продолжит цикл парламентских чтений, приуроченных к 30-летию Палаты представителей. Ранее эти мероприятия прошли на двух знаковых площадках страны: в Полоцком государственном университете имени Евфросинии Полоцкой участники обсудили истоки белорусского народовластия - от вечевых традиций до начала XX века. В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны парламентарии и историки вспомнили о вкладе депутатов Верховного Совета БССР первого созыва в Победу и послевоенное восстановление страны.
На полях парламентских чтений 27 ноября будет работать планшетная экспозиция "Национальное собрание Республики Беларусь - история и современность 1996-2026", подготовленная Президентской библиотекой при содействии Белорусского телеграфного агентства и Национальной библиотеки Беларуси.
Экспозиция раскрывает ключевые вехи истории белорусского парламентаризма, подчеркивает преемственность парламентских традиций и демонстрирует, какую роль законотворческая деятельность играет в укреплении государственного устройства страны.-0-