ЦИК Кыргызстана изучит белорусский опыт правового просвещения молодежи в электоральной сфере 

В ходе визита делегация посетит учреждения образования, Академию управления при Президенте, ЦИК, Дом молодежи, а также Республиканский молодежный и Республиканский волонтерский центры.
Текущий визит стал практическим шагом в реализации соглашения о сотрудничестве между избирательными органами двух стран, которое было подписано 28 марта 2026 года, отметили в ЦИК. Документ предусматривает обмен специалистами для взаимного информирования и глубокого изучения экспертного опыта в сфере организации выборов и референдумов.-0-