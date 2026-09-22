22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЦИК Кыргызстана изучит белорусский опыт правового просвещения молодежи в электоральной сфере. С этой целью кыргызская делегация прибыла в Минск, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ЦИК Беларуси.В ходе визита делегация посетит учреждения образования, Академию управления при Президенте, ЦИК, Дом молодежи, а также Республиканский молодежный и Республиканский волонтерский центры.Белорусские специалисты поделятся эффективными подходами к работе со школьниками, студентами, волонтерами и общественными активистами. Особое внимание будет уделено практике ЦИК Беларуси по вовлечению молодых граждан в электоральные процессы и повышению их правовой грамотности.Текущий визит стал практическим шагом в реализации соглашения о сотрудничестве между избирательными органами двух стран, которое было подписано 28 марта 2026 года, отметили в ЦИК. Документ предусматривает обмен специалистами для взаимного информирования и глубокого изучения экспертного опыта в сфере организации выборов и референдумов.-0-