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ЦИК Беларуси на выборах в Госдуму РФ интересовал российский электоральный опыт - Карпенко 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
21 сентября 2026, 13:28

ЦИК Беларуси на выборах в Госдуму РФ интересовал российский электоральный опыт - Карпенко 

Игорь Карпенко. Фото из архива
Игорь Карпенко. Фото из архива
Игорь Карпенко. Фото из архива
21 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Центризбирком Беларуси на выборах в Госдуму РФ интересовал российский электоральный опыт. Об этом сообщил глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко на брифинге в ЦИК России по итогам российской парламентской избирательной кампании, передает корреспондент БЕЛТА.   
"Беларусь направила представительную делегацию для международного наблюдения за выборами депутатов Государственной думы Российской Федерации. Это парламентарии, организаторы выборов, эксперты, дипломаты, которые наблюдали за выборами в различных регионах страны, а также на семи избирательных участках, которые были созданы в Республике Беларусь. ЦИК Беларуси традиционно также принимает участие в международном наблюдении. Это обусловлено как нашими дружескими отношениями и двусторонним стратегическим партнерством, так и тем, что мы пытаемся изучать позитивный опыт наших коллег в организации выборов", - сказал Игорь Карпенко.

Он сообщил, что в рамках избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы представители ЦИК Беларуси приняли участие в международной конференции, где обменялись электоральным опытом, а также провели двусторонние переговоры по вопросу реализации избирательных прав граждан Беларуси и России на участие в выборах в местные представительные органы власти. "Прошедшая избирательная кампания в России нами воспринималась и как площадка по изучению электорального опыта. Действительно, выборы показали масштабную работу Центральной избирательной комиссии, территориальных комиссий, участковых, других государственных органов по правовому просвещению граждан в области избирательного права и технологий, по использованию цифровых механизмов управления избирательным процессом, а также использование современных технологий в развитии избирательной системы Российской Федерации", - сказал председатель ЦИК Беларуси. 

По его словам, представители ЦИК Беларуси работали как в составе миссий СНГ и ШОС, так и как самостоятельные эксперты. "Я лично посетил 7 избирательных участков в Москве, 8 участков в Московской области, - уточнил Игорь Карпенко. - Хочу отметить открытость и доброжелательность членов участковых комиссий, их высокий уровень подготовленности". 

"Для нас особенно был интересен опыт Российской Федерации по использованию потенциала электоральных волонтеров, с которыми мне удалось пообщаться на избирательных участках. Мы в Беларуси сейчас подошли к тому, что планируем правовое регулирование деятельности таких волонтеров, поэтому это общение было особенно для нас полезным", - отметил он.

По мнению главы ЦИК Беларуси, выборы в России прошли организованно, конкурентно, открыто.-0-
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