ЦИК Беларуси на выборах в Госдуму РФ интересовал российский электоральный опыт - Карпенко 

21 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Центризбирком Беларуси на выборах в Госдуму РФ интересовал российский электоральный опыт. Об этом сообщил глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко на брифинге в ЦИК России по итогам российской парламентской избирательной кампании, передает корреспондент БЕЛТА.
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"Беларусь направила представительную делегацию для международного наблюдения за выборами депутатов Государственной думы Российской Федерации. Это парламентарии, организаторы выборов, эксперты, дипломаты, которые наблюдали за выборами в различных регионах страны, а также на семи избирательных участках, которые были созданы в Республике Беларусь. ЦИК Беларуси традиционно также принимает участие в международном наблюдении. Это обусловлено как нашими дружескими отношениями и двусторонним стратегическим партнерством, так и тем, что мы пытаемся изучать позитивный опыт наших коллег в организации выборов", - сказал Игорь Карпенко.
Он сообщил, что в рамках избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы представители ЦИК Беларуси приняли участие в международной конференции, где обменялись электоральным опытом, а также провели двусторонние переговоры по вопросу реализации избирательных прав граждан Беларуси и России на участие в выборах в местные представительные органы власти. "Прошедшая избирательная кампания в России нами воспринималась и как площадка по изучению электорального опыта. Действительно, выборы показали масштабную работу Центральной избирательной комиссии, территориальных комиссий, участковых, других государственных органов по правовому просвещению граждан в области избирательного права и технологий, по использованию цифровых механизмов управления избирательным процессом, а также использование современных технологий в развитии избирательной системы Российской Федерации", - сказал председатель ЦИК Беларуси.
По его словам, представители ЦИК Беларуси работали как в составе миссий СНГ и ШОС, так и как самостоятельные эксперты. "Я лично посетил 7 избирательных участков в Москве, 8 участков в Московской области, - уточнил Игорь Карпенко. - Хочу отметить открытость и доброжелательность членов участковых комиссий, их высокий уровень подготовленности".
"Для нас особенно был интересен опыт Российской Федерации по использованию потенциала электоральных волонтеров, с которыми мне удалось пообщаться на избирательных участках. Мы в Беларуси сейчас подошли к тому, что планируем правовое регулирование деятельности таких волонтеров, поэтому это общение было особенно для нас полезным", - отметил он.
По мнению главы ЦИК Беларуси, выборы в России прошли организованно, конкурентно, открыто.-0-