19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сфере научно-технической информации необходимо пересматривать подходы с учетом новых цифровых технологий, в том числе для сокращения сроков между созданием разработки и ее внедрением в реальный сектор экономики. Об этом заявил первый заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ) Евгений Зенченко во время XXV Международной научно-технической конференции "Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации" (РИНТИ-2026), передает корреспондент БЕЛТА.



"Сегодня мы рассмотрим вопросы, которые неизменно актуальны, но в последнее время приобретают особую остроту, прежде всего благодаря стремительному развитию комплекса решений - это и искусственный интеллект, и облачные платформы, и технологии больших данных. Закономерно, что в нашей стране цифровые технологии и искусственный интеллект определены в качестве сквозного приоритета и оказывают влияние на все отрасли нашей экономики. Цифровая трансформация приобретает особое значение", - сказал Евгений Зенченко.



Он подчеркнул, что в Беларуси необходим пересмотр сложившихся подходов. "Во-первых, научно-техническая информация должна быть преобразована в структурированные массивы данных, пригодные для машинной обработки. Это необходимое условие для внедрения ИИ-решений, которые позволят прогнозировать научные тренды, оценивать результативность исследований и принимать управленческие решения. Во-вторых, требуется выработка единых межведомственных подходов к проектированию новых и взаимодействию существующих информационных систем. Это необходимо, если мы хотим сократить путь от исследований до внедрения в реальный сектор. В-третьих, внешняя конъюнктура ставит нас перед необходимостью развивать собственные информационные технологии и ресурсы, а также искать новые форматы присутствия в мировом научном сообществе. И наконец кадровый вопрос. Новые задачи требуют от специалистов принципиально иного уровня цифровой грамотности. Это открывает новые профессиональные горизонты, но с другой стороны ставит вопрос о пересмотре подходов к подготовке и переподготовке кадров в сфере научно-технической информации", - отметил первый заместитель председателя ГКНТ.



По его мнению, результатом развития к 2030 году должно стать единое цифровое пространство, обеспечивающее оперативный доступ к необходимой научно-технической информации для всех субъектов национальной инновационной системы.



Юбилейная конференция РИНТИ, отмечающая четверть века со дня основания, стала площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития информационной инфраструктуры науки, совершенствования государственной системы научно-технической информации, внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта в научную, образовательную и производственную деятельность. В этом году к участию в конференции заявились представители шести стран: Беларуси, России, Азербайджана, Армении, Казахстана и Китая.-0-