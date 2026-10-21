Цифровые алгоритмы должны работать во благо человека - доктор политических наук 

21 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Цифровые алгоритмы необходимо хорошо понимать, чтобы использовать их для решения задач развития страны и общества. Такое мнение выразил заведующий кафедрой политологии и социологии факультета истории, коммуникации и туризма ГрГУ им. Янки Купалы доктор политических наук Виктор Ватыль на полях международной научной конференции "Социокультурные и этноконфессиональные процессы в современном обществе" в Гродно, в которой приняли участие более 130 ученых и исследователей из пяти стран, передает корреспондент БЕЛТА.Конференция стала площадкой не только для обсуждения тем высокой науки, но и для обстоятельного разговора о вопросах, которые сегодня волнуют страну, регион и мир. В центре внимания - суверенитет, безопасность государства, национальные и социокультурные коды, интеграция и взаимовыгодное сотрудничество."Именно безопасность сегодня является тем ресурсом и тем образом, который позволяет определять устойчивость государственного развития. Эти темы не являются однозначными, они требуют серьезного, обстоятельного теоретического обсуждения", - отметил Виктор Ватыль.Ученый пояснил свою мысль на примере цифровизации. По его словам, наступает время цифры, а вместе с ним - новые возможности передачи информации. При этом важно понимать, кто управляет алгоритмами, тот способен оказывать влияние на большие группы людей. Политолог подчеркнул, что социокультурное пространство - огромная сфера, где закладываются приоритеты, цели, ценности, установки и поведенческие модели. Поэтому управление и контроль в этой сфере имеют огромное значение.-0-