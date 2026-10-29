Цифровой суверенитет: как NTechnology SIEM защищает от внешних рисков

На любом современном предприятии - будь то районная больница, завод или водоканал - одновременно работают сотни компьютеров, серверов и автоматизированных систем управления. Каждый день они совершают миллионы скрытых от глаз операций. В этом колоссальном цифровом потоке и кроется главная опасность: действия злоумышленника почти всегда маскируются под повседневную работу рядовых сотрудников. Заметить попытку взлома вручную силами штатного специалиста, который и так загружен текущими задачами, физически невозможно. В результате скрытая атака обнаруживается слишком поздно: когда производство уже остановлено, а данные заблокированы. Чтобы этого не допустить, руководителю нужен надежный автоматический инструмент контроля.





Еще несколько лет назад программное обеспечение для защиты крупных региональных предприятий закупалось в основном за рубежом. Однако сегодня прямая зависимость от иностранных ИТ-продуктов - это управленческая ловушка. Внезапный отзыв лицензий, отключение обновлений или санкционная блокировка такого софта могут в один миг оставить сеть завода, банка или водоканала абсолютно "слепой" перед хакерами.





Государственные стандарты в новых реалиях





При этом требования белорусского законодательства стали строгими как никогда. Указ Президента №40 "О кибербезопасности" и требования регулятора обязали предприятия не просто "установить антивирус", а развернуть полноценные инструменты мониторинга и централизованно хранить цифровые журналы событий безопасности в течение целого года.





Перед руководителем встает сложнейшая дилемма: как выполнить требования государственных стандартов, защитить производство и при этом не потратить бюджеты на дорогостоящее импортное оборудование?





Национальная экосистема программных решений





Выходом из этой ситуации стало появление отечественных разработок государственного уровня. Национальный центр обмена трафиком создал линейку отечественного ПО, где каждый продукт отвечает за свой уровень защиты: например, глубоко анализирует трафик или сканирует веб-шеллы. Флагман продуктовой линейки - NTechnology SIEM - национальная система управления событиями информационной безопасности.





Системы класса SIEM (Security Information and Event Management), говоря простым языком, выполняют роль главных цифровых аналитиков предприятия, работающих на опережение. NTechnology SIEM ежесекундно собирает десятки тысяч событий со всех устройств сети, в режиме реального времени анализирует их взаимосвязи на предмет следов злоумышленников, а при обнаружении мгновенно сигнализирует об инциденте кибербезопасности.





NTechnology SIEM, как и остальные продукты линейки, закрывает три проблемных вопроса:





Белорусский софт на страже реальных угроз





Однако главная сила NTechnology SIEM заключается в его неразрывной связи с другими элементами экосистемы NTEC, в частности с центром кибербезопасности. Именно аналитики центра формируют и регулярно обновляют базу правил корреляции системы, которые полностью адаптированы под требования регулятора. Поскольку эксперты SOC непрерывно мониторят ситуацию в самых разных секторах белорусской экономики, они регулярно вносят в систему защиту от самых актуальных угроз, характерных именно для Республики Беларусь.





экосистемы кибербезопасности NTEC

Центра кибербезопасности NTEC

1.Продукт не раз проходил строжайшие лабораторные испытания и имеет действующий сертификат соответствия требованиям ТР 2013/027/BY, выданный Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь. NTechnology SIEM официально допущена к защите информационных систем 1-го класса, а значит, система надежно защищает критическую инфраструктуру, КВОИ и даже государственные секреты. Руководитель может быть уверен, что юридические и технические риски перед регулятором закрыты полностью.2.NTechnology SIEM способна выдерживать экстремальные нагрузки - десятки тысяч событий в секунду. При этом белорусским разработчикам удалось значительно сократить объем хранения данных. Вкупе с низкими системными требованиями NTechnology SIEM предлагает прямую финансовую выгоду: под систему защиты не нужно закупать дорогостоящее серверное оборудование. К тому же система реализуется на условиях бессрочной лицензии.3.Особое значение имеет то, что вся команда разработчиков и технической поддержки работает на территории Республики Беларусь. Это обеспечивает независимость решений, оперативное реагирование на запросы заказчиков и высокий уровень клиентского сервиса - команда NTEC готова гибко дорабатывать и настраивать систему под уникальные технологические процессы конкретного заказчика, будь то крупный банк, местное ЖКХ или райисполком.

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