Цифровой двойник: как киберполигон NTEC "CyberRing" обучает отражению хакерских атак

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 4 ноября 2026
Минск-Уручье Малооблачно +4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:07 В Барановичах завершают строительство детского сада в молодом микрорайоне  Регионы
13:03 В Литве допустили перенос сроков перехода к всеобщему призыву на срочную службу  В мире
12:59 На ближайшем заседании Совета коллективной безопасности будет рассмотрен вопрос Армении - генсек ОДКБ Политика
12:57 Славянским народам необходимо вернуться к диалогу и укреплять то, что их объединяет - посол Словакии в Беларуси  Политика
12:57 Ученые назвали приоритетные направления для укрепления системы безопасности Большой Евразии Общество
12:56 Цифровой двойник: как киберполигон NTEC "CyberRing" обучает отражению хакерских атак Общество
12:48 Около 200 молодых специалистов собрались на фестивале педагогических идей и решений в Минске Общество
12:46 Шайбы белорусов и гол вратаря Бояркина помогли "Адмиралу" обыграть СКА Спорт
12:41 В посылке белоруске из Германии обнаружили 4 тыс. евро: деньги изъяты, начат административный процесс Общество
12:32 Движение электропоездов в Латвии может полностью прекратиться через 5-10 лет из-за износа контактной сети В мире
12:28 Предприниматель из Могилева уклонялся от налогов: ему предъявили к уплате почти 42 тыс. рублей Регионы
12:21 На 2027 год установлены более напряженные параметры - Нацбанк о денежно-кредитной политике  Экономика
12:15 В Беларуси ночью и утром 5 ноября ожидается гололедица Общество
12:08 В Гродненской области мужчина разбил окно в кафе, поужинал и уснул. Возбуждено уголовное дело Регионы
12:04 Казахстан выступает за сбалансированное развитие в ОДКБ политического и силового компонента сотрудничества Политика
12:03 Модельное законодательство ОДКБ помогает формировать правовую основу евразийской безопасности - Поспелов Общество
11:58 Почему снижаются расчетные величины стандартного риска и чего ждать в 2027 году, рассказали в Нацбанке Экономика
11:58 Уникальный для региона детский сад открыли в Бресте  Регионы
11:49 Усталость Запада от войны в Украине налицо - экс-генсек ОДКБ Политика
11:49 Белорусский писатель Владимир Гаврилович стал обладателем Золотого диплома форума "Золотой Витязь"  Культура
11:40 ВТБ (Беларусь) запустил акцию "Курс на максимум с ВТБ и Белкарт" Общество
11:37 НАБУ проводит обыски у нескольких высокопоставленных чиновников СБУ В мире
11:34 В каких случаях размер больничных могут уменьшить или отказать в выплате, рассказали в Минтруда Общество
11:24 Минчанину грозит до пяти лет лишения свободы за сбор дикорастущей конопли на даче Регионы
11:24 Личный вклад в общий результат. В Минске вручили государственные награды Общество
11:18 Синявский обсудил с главой Международной спортивной федерации пожарных и спасателей подготовку ЧМ в Минске  Общество
11:18 Инвестиционное финансирование в январе-сентябре выросло более чем на треть - Нацбанк Экономика
11:16 От дискредитации до "иранского варианта". Какие угрозы безопасности несут цифровые технологии Общество
11:15 Кем для семьи был князь Витовт Великий? Историк дополнил портрет могущественного правителя ВКЛ  Общество
11:00 "Чалавек без Радзімы - жабрак". Как II ВНС повлияло на развитие белорусской государственности  Общество
Все новости
Все новости

Цифровой двойник: как киберполигон NTEC "CyberRing" обучает отражению хакерских атак

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
04 ноября 2026, 12:56

Цифровой двойник: как киберполигон NTEC "CyberRing" обучает отражению хакерских атак

Даже если предприятие закупило передовое программное обеспечение и выстроило мощную техническую защиту, в системе остается одна критическая уязвимость - человеческий фактор. Большинство успешных взломов во всем мире начинаются стандартно: бухгалтер открыл архив из сомнительного письма, начальник отдела перешел по ссылке в мессенджере, а инженер вставил в рабочий компьютер непроверенный внешний носитель. Без базовых навыков цифровой гигиены персонал может непреднамеренно скомпрометировать сеть организации, сводя на нет дорогостоящие инвестиции в ИТ.

Для руководителей это означает одно: безопасность объектов напрямую зависит от компетенций его подчиненных. Напомним, что согласно белорусскому законодательству сотрудники, отвечающие за защиту информации и кибербезопасность на предприятиях, обязаны проходить повышение квалификации не реже одного раза в три года. Невыполнение этого
требования - прямой правовой и административный риск для руководителя.

Инвестиции в человеческий капитал

Национальный центр обмена трафиком (NTEC) решает эту задачу комплексно благодаря собственной экосистеме кибербезопасности. Фундаментом для основательной подготовки и исполнения требований законодательства выступает Международный центр образования ROZUM, где обучаются профильные специалисты, рядовые сотрудники и топ-менеджмент. Как известно, теорию нужно закреплять на практике. Поэтому большинство обучающих программ ROZUM носят практический и практико-ориентированный характер. Главным технологическим фундаментом для закрепления материала выступает инфраструктура киберполигона CyberRing - собственной разработки Национального центра обмена трафиком (NTEC). Более того, на базе киберполигона NTEC проводит национальные и международные киберучения, а также корпоративные кибертренировки.

Киберполигон CyberRing - это уникальная интерактивная среда, созданная для того, чтобы ИТ-специалисты могли безопасно отрабатывать навыки противодействия угрозам в условиях, максимально приближенных к реальным. Практическая подготовка на полигоне строится на трех ключевых принципах.

1.      Сценарии противостояния: красные команды против синих. Киберполигон CyberRing предлагает уникальную возможность отработать сценарии защиты инфраструктуры в команде и взглянуть на систему глазами атакующего. Участники команды красных (Red Team) имитируют действия злоумышленника, тестируя систему на прочность и выявляя скрытые уязвимости. В противовес этому ИТ-специалисты в составе синих команд (Blue Team) анализируют цепочки атак и защищают инфраструктуру, а также вырабатывают меры по недопущению и устранению последствий киберинцидентов. Даже если специалист на работе отвечает именно за расследование, в интерактивном формате крайне полезно освоить оба амплуа, чтобы понять логику мышления потенциального противника и увидеть скрытые бреши в защите.
 
2.      Цифровой двойник: создание копии инфраструктуры предприятия. Важное преимущество киберполигона заключается в том, что платформа CyberRing объединяет мощные физические серверы и виртуальные ресурсы для создания точной копии ИТ-инфраструктуры конкретного предприятия или реального сектора экономики: будь то промышленность, энергетика, телеком или государственное управление. ИТ-специалисты отрабатывают навыки в изолированной среде, которая идентична их реальному рабочему месту, что исключает любые риски для непрерывности текущих процессов организации.
 
3.      Объективная оценка знаний и индивидуальные рекомендации.  По итогам кибертренировок руководитель предприятия получает не просто абстрактный результат "сдали/не сдали", а официальный итоговый отчет. Модераторы платформы проводят детальный разбор уязвимостей, оценивают уровень знаний и реальную слаженность действий всей команды в условиях кризиса. Руководитель получает индивидуальные рекомендации по устранению слабых мест в защите и четкие зоны профессионального роста своих сотрудников. Таким образом, CyberRing позволяет объективно оценить готовность организации к реальной угрозе и кратно снизить финансовые и репутационные риски.

В современных реалиях одна ошибка ИТ-специалиста может стоить предприятию колоссальных финансовых потерь, приостановки ключевых процессов и полного паралича деятельности организации. Киберполигон CyberRing полностью снимает этот риск. Совершая ошибки в контролируемой среде киберполигона, сотрудники доводят свои защитные действия до автоматизма. В случае реальной атаки обученный специалист не теряет драгоценное время на панику, а сработает уверенно, точно и профессионально.

Высшая лига безопасности

За прошедший период киберполигон CyberRing доказал свою высочайшую эффективность на национальной и международной арене. В 2026 году компания NTEC под эгидой Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь провела первые в стране международные киберучения "сybeRRing" на собственном отечественном киберполигоне. В учениях приняли участие более 50 профессиональных команд ведущих ведомств и организаций страны, а также представители иностранных государств: России, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана.

Высший статус обучения подтвержден стратегическим партнерством NTEC с ведущими профильными учреждениями высшего образования страны: БГУ, БГУИР и БГАС. Более того, NTEC и сам имеет лицензию на образовательную деятельность и проводит обучение на базе ROZUM, по результатам которого слушатели получают свидетельство о повышении квалификации государственного образца.

Наш цикл публикаций об экосистеме кибербезопасности NTEC последовательно раскрыл все ее составляющие и показал, что существуют готовые, доступные и надежные отечественные решения для цифровой безопасности предприятий Республики Беларусь: услуги Центра кибербезопасности NTEC, NTechnology SIEM и другие продукты линейки отечественного ПО, а также обучение в Международном центре образования ROZUM и на киберполигоне CyberRing.



Размещение рекламы на БЕЛТА
Теги
Беларусь
Новости рубрики Общество
Ученые назвали приоритетные направления для укрепления системы безопасности Большой Евразии
Фото из архива Около 200 молодых специалистов собрались на фестивале педагогических идей и решений в Минске
Фото ГТК В посылке белоруске из Германии обнаружили 4 тыс. евро: деньги изъяты, начат административный процесс
В Беларуси ночью и утром 5 ноября ожидается гололедица
Модельное законодательство ОДКБ помогает формировать правовую основу евразийской безопасности - Поспелов
ВТБ (Беларусь) запустил акцию "Курс на максимум с ВТБ и Белкарт"
  • Главная
  • Цифровой двойник: как киберполигон NTEC "CyberRing" обучает отражению хакерских атак
    • Главное
    Ждать ли мира, кого сдерживает Трамп и в чем не тянут ООН и ОБСЕ. Речь Лукашенко на Минской конференции
    "Решение наиболее сложных задач": в Беларуси стартовал оперативный сбор руководящего состава Вооруженных Сил
    Личный вклад в общий результат. В Минске вручили государственные награды
    Надежные гарантии для новых контрактов: Беларусбанк поддержит участие в госзакупках в Российской Федерации
    Топ-новости
    "Это будет страшная эскалация". Лукашенко предостерег от попыток втягивания Беларуси в войну
    Лукашенко назвал основную причину передела мира
    Надо искать точки для деэскалации. Лукашенко привел в пример работу Лантратовой и Лубинца по Алешкам
    Лукашенко считает важным созвать заседание глав государств ОБСЕ 
    Цифровой двойник: как киберполигон NTEC "CyberRing" обучает отражению хакерских атак
    Инфляция в Беларуси складывается ниже предельного параметра - Нацбанк
    В Беларуси ночью и утром 5 ноября ожидается гололедица
    Уникальный для региона детский сад открыли в Бресте 
    Перцов: ни одна страна не сможет в одиночку решить проблемы безопасности ИИ
    Щеткина предложила рассмотреть вопрос о формировании женского совета Евразийского региона 
    Более 1,3 тыс. фур ожидают въезда в Польшу 
    Синявский обсудил с главой Международной спортивной федерации пожарных и спасателей подготовку ЧМ в Минске 
    В ООН принята резолюция Беларуси о предотвращении появления новых видов оружия массового уничтожения
    Инициативы Беларуси способствуют созданию многополярного мироустройства - Русакович
    Пловец Машлякевич замкнул топ-5 на стометровке брассом на юношеской Олимпиаде
    Реклама
    С нами интереснее
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    погода погода
    курсы курсы
    тв программа тв программа
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.