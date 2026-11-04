Цифровой двойник: как киберполигон NTEC "CyberRing" обучает отражению хакерских атак

Даже если предприятие закупило передовое программное обеспечение и выстроило мощную техническую защиту, в системе остается одна критическая уязвимость - человеческий фактор. Большинство успешных взломов во всем мире начинаются стандартно: бухгалтер открыл архив из сомнительного письма, начальник отдела перешел по ссылке в мессенджере, а инженер вставил в рабочий компьютер непроверенный внешний носитель. Без базовых навыков цифровой гигиены персонал может непреднамеренно скомпрометировать сеть организации, сводя на нет дорогостоящие инвестиции в ИТ.





требования - прямой правовой и административный риск для руководителя.





Инвестиции в человеческий капитал





Национальный центр обмена трафиком (NTEC) решает эту задачу комплексно благодаря собственной экосистеме кибербезопасности. Фундаментом для основательной подготовки и исполнения требований законодательства выступает Международный центр образования ROZUM, где обучаются профильные специалисты, рядовые сотрудники и топ-менеджмент. Как известно, теорию нужно закреплять на практике. Поэтому большинство обучающих программ ROZUM носят практический и практико-ориентированный характер. Главным технологическим фундаментом для закрепления материала выступает инфраструктура киберполигона CyberRing - собственной разработки Национального центра обмена трафиком (NTEC). Более того, на базе киберполигона NTEC проводит национальные и международные киберучения, а также корпоративные кибертренировки.





Киберполигон CyberRing - это уникальная интерактивная среда, созданная для того, чтобы ИТ-специалисты могли безопасно отрабатывать навыки противодействия угрозам в условиях, максимально приближенных к реальным. Практическая подготовка на полигоне строится на трех ключевых принципах.





3. Объективная оценка знаний и индивидуальные рекомендации. По итогам кибертренировок руководитель предприятия получает не просто абстрактный результат "сдали/не сдали", а официальный итоговый отчет. Модераторы платформы проводят детальный разбор уязвимостей, оценивают уровень знаний и реальную слаженность действий всей команды в условиях кризиса. Руководитель получает индивидуальные рекомендации по устранению слабых мест в защите и четкие зоны профессионального роста своих сотрудников. Таким образом, CyberRing позволяет объективно оценить готовность организации к реальной угрозе и кратно снизить финансовые и репутационные риски.





В современных реалиях одна ошибка ИТ-специалиста может стоить предприятию колоссальных финансовых потерь, приостановки ключевых процессов и полного паралича деятельности организации. Киберполигон CyberRing полностью снимает этот риск. Совершая ошибки в контролируемой среде киберполигона, сотрудники доводят свои защитные действия до автоматизма. В случае реальной атаки обученный специалист не теряет драгоценное время на панику, а сработает уверенно, точно и профессионально.





Высшая лига безопасности





За прошедший период киберполигон CyberRing доказал свою высочайшую эффективность на национальной и международной арене. В 2026 году компания NTEC под эгидой Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь провела первые в стране международные киберучения "сybeRRing" на собственном отечественном киберполигоне. В учениях приняли участие более 50 профессиональных команд ведущих ведомств и организаций страны, а также представители иностранных государств: России, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана.





Высший статус обучения подтвержден стратегическим партнерством NTEC с ведущими профильными учреждениями высшего образования страны: БГУ, БГУИР и БГАС. Более того, NTEC и сам имеет лицензию на образовательную деятельность и проводит обучение на базе ROZUM, по результатам которого слушатели получают свидетельство о повышении квалификации государственного образца.





экосистеме кибербезопасности NTEC

Центра кибербезопасности NTEC

линейки отечественного ПО

Для руководителей это означает одно: безопасность объектов напрямую зависит от компетенций его подчиненных. Напомним, что согласно белорусскому законодательству сотрудники, отвечающие за защиту информации и кибербезопасность на предприятиях, обязаны проходить повышение квалификации не реже одного раза в три года. Невыполнение этого1.Киберполигон CyberRing предлагает уникальную возможность отработать сценарии защиты инфраструктуры в команде и взглянуть на систему глазами атакующего. Участники команды красных (Red Team) имитируют действия злоумышленника, тестируя систему на прочность и выявляя скрытые уязвимости. В противовес этому ИТ-специалисты в составе синих команд (Blue Team) анализируют цепочки атак и защищают инфраструктуру, а также вырабатывают меры по недопущению и устранению последствий киберинцидентов. Даже если специалист на работе отвечает именно за расследование, в интерактивном формате крайне полезно освоить оба амплуа, чтобы понять логику мышления потенциального противника и увидеть скрытые бреши в защите.2.Важное преимущество киберполигона заключается в том, что платформа CyberRing объединяет мощные физические серверы и виртуальные ресурсы для создания точной копии ИТ-инфраструктуры конкретного предприятия или реального сектора экономики: будь то промышленность, энергетика, телеком или государственное управление. ИТ-специалисты отрабатывают навыки в изолированной среде, которая идентична их реальному рабочему месту, что исключает любые риски для непрерывности текущих процессов организации.

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