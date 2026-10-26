Цифровой дозор: как центр кибербезопасности NTEC защищает в режиме 24/7 

Многие руководители до сих пор ошибочно полагают, что для предотвращения таких ЧП достаточно иметь в штате дежурного сисадмина, который просто присматривает за экраном монитора. Это опасное управленческое заблуждение. Современная защита предприятия - сложнейший конвейер, который включает в себя юридический аудит, проектирование систем безопасности, непрерывное реагирование на инциденты и постоянные проверки инфраструктуры на прочность.
Комплексный подход вместо точечных мер
Строить такую систему внутри одной организации "с нуля" - долго и практически невозможно из-за дефицита профильных кадров на рынке труда. К тому же это экономически нецелесообразно и избыточно, когда уже есть готовые комплексные решения от государства.
Для закрытия всех этих задач на базе Национального центра обмена трафиком создан и аттестован первый в Беларуси центр кибербезопасности NTEC. Он работает как единое окно для решения любых вопросов информационной безопасности. Вместо поиска десятков подрядчиков и закупки разрозненного софта организация получает готовый фундамент защиты своих активов. Экспертиза центра позволяет не просто ликвидировать технические сбои, но и полностью обеспечить соответствие требованиям законодательства, защищая от административных рисков за сохранность чувствительных данных.
Три эшелона защиты: от аудита до ликвидации угроз
- Превентивные меры защиты: Эксперты центра кибербезопасности NTEC проводят независимый аудит безопасности и оценивают реальную степень защищенности предприятия. При необходимости специалисты центра берут на себя проектирование и аттестацию систем защиты информации. Это комплексная работа, связанная с умением понимать требования законодательства, применять их на практике в реальных системах защиты и грамотно составлять документы. Тем самым компания NTEC снимает с руководителей юридические риски перед государственными регуляторами и обеспечивает базу для надежной защиты активов предприятия.
- Непрерывный мониторинг и глубокий анализ периметра: Специальные программы непрерывно фиксируют любые изменения в сети организации. Благодаря этому дежурная смена NTEC видит аномалии и скрытые действия злоумышленников, когда те только пытаются нащупать уязвимости. При фиксации попытки взлома эксперты центра расследуют киберинцидент, глубоко анализируя цепочку атаки. Для закрытия критических инцидентов команда реагирования готова оперативно выехать к заказчику.
- Боевая проверка и специальные сервисы: Важно узнать, эффективна ли выстроенная защита, до того, как столкнетесь с реальной угрозой. Для этого центр кибербезопасности NTEC предлагает услугу пентеста - санкционированного тестирования на проникновение. Профессионалы центра моделируют действия атакующей стороны, находят скрытые бреши в периметре предприятия и указывают, что нужно исправить. Кроме того, центр обеспечивает прямую защиту объектов от разрушительных DDoS-атак и предоставляет современные сервисы межсетевого экранирования.
Почему такие услуги нужны в регионах Беларуси?
Напомним, что, согласно обновленному законодательству, простой критически важных объектов более трех часов или утечка данных более 100 тысяч граждан теперь официально считается инцидентами высокого уровня, за которые для руководства предусмотрена персональная административная ответственность. При этом объективно редкий руководитель может гарантировать защищенность активов организации в условиях роста кибератак и сложности комплектования штата.
Обращение в центр кибербезопасности NTEC - самый надежный способ выполнить требования регулятора и защитить себя от правовых последствий. Делегируя мониторинг государственной компании, директор предприятия или председатель райисполкома получает главное - уверенность в непрерывности работы своего предприятия и прозрачный контроль над цифровыми рисками без избыточных затрат на закупку оборудования и содержание дорогостоящего штата дефицитных специалистов.
Центр кибербезопасности NTEC - это лишь часть единого государственного щита. Данный материал продолжает цикл публикаций об экосистеме кибербезопасности NTEC, где каждый элемент усиливает другой: пока вводный материал задавал общую рамку рисков, мы подробно рассказали о том, как аналитики центра защищают инфраструктуру в реальном времени, а в следующей статье мы подробно разберем отечественное программное обеспечение NTechnology, без которого невозможно представить полную независимость региональных предприятий от внешних угроз и санкций.