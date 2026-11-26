26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второкурсник Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) Андрей Король придумал систему беспроводных датчиков и подсказок для сохранения урожая картофеля, овощей и зерна в хранилищах. О своем бизнес-проекте "АгроСенс" он рассказал корреспонденту БЕЛТА.





Основная разработка Андрея - специальные датчики-подсказки для мониторинга условий хранений сельхозпродукции: как зерна, так и овощей в хранилищах, особенно картофеля. "Устройство работает следующим образом: на каждую секцию хранилища выделяется по четыре штанги, высотой до 4 м. На каждой из них закреплено три датчика в разных точках: внизу, вверху и посередине. Они измеряют показатели влажности, температуры и углекислого газа. Их изменения с большой вероятностью могут влиять на состояние урожая и свидетельствовать о порче продукции. А когда мы измеряем их еще и на трех разных уровнях высоты, то установить причины возможной порчи и предотвратить процесс, принять меры можно намного раньше", - рассказал автор идеи.





Специальное устройство получает информацию с датчиков на каждой штанге. При этом на нем есть контроллер со встроенным передатчиком радиосвязи. "Радиомодуль транслирует сигнал, а при каких-то изменениях агроному приходит оповещение. Причем он может получить его несколькими способами: через популярные мессенджеры либо через стандартное SMS-сообщение, на случай если нет интернета. Последнее доступно благодаря специальному модему", - поделился студент.





По словам Андрея, концепция родилась из простого желания создать что-то максимально полезное и актуальное для государства, то, что было бы максимально возможно реализовать. "В нашей стране около 5 тыс. фермерских и крестьянских хозяйств. Такими показателями и другими данными я заинтересовался на занятиях, где мы изучали статистику. А позже стал искать способы, как можно помочь, изучал методы мониторинга. Проект получился максимально цифровизированным, чтобы страна шла в ногу со временем", - пояснил он.





На данный момент уже реализована аналитическая платформа, которая ранжирует партии продуктов, в зависимости от того, как быстро они могут испортится. "Каждой из них присваивается QR-код, по которой можно перейти на специальную страницу с информацией об условиях хранения. У этой платформы будет разработана и мобильная версия", - проанонсировал юноша.





Сейчас проект на начальной стадии реализации. Андрей Король победил в конкурсе "Поддержка молодежной инициативы" в Национальном детском технопарке, а еще бизнес-модель участвует в проекте "100 идей для Беларуси". "Работает именно программная часть, а датчики собираю сначала в онлайн-версии. В будущем планирую превратить проект в жизнь и реализовать его в белорусском сельском хозяйстве. Для начала я создам первый прототип в реальности, потом буду тестировать работоспособность и эффективность: это можно сделать быстро, примерно в течение месяца. Нужно проверить, насколько она вообще может сокращать потери. А после этого уже предлагать его использовать повсеместно", - добавил молодой изобретатель.-0-