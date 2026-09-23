Цифровизация, ИИ, повышение эффективности таможенного контроля. Что в приоритете таможенных служб СНГ

23 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Руководители таможенных служб государств - участников СНГ в Бресте обмениваются опытом и вырабатывают решения для повышения эффективности таможенного администрирования и экономической безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.В Бресте собрались руководители таможенных служб Беларуси, России, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана. "Мероприятие, безусловно, на высоком уровне: гостеприимство, внимание ко всем деталям со стороны белорусских коллег. Они создают идеальные условия для плодотворной работы, конструктивного диалога, - сказал руководитель Федеральной таможенной службы России Валерий Пикалев. - В этом году отмечаем 35-летие Содружества Независимых Государств. Сегодня СНГ - это форма сотрудничества равноправных и независимых государств. Ее отличительной особенностью является организация взаимодействия практически во всех сферах межгосударственного общения".Программа проходящего в Бресте Совета руководителей таможенных служб государств - участников СНГ довольно насыщенная. Как отметил начальник Таможенной службы при правительстве Таджикистана Хуршед Каримзода, проведение подобных встреч имеет особое значение. Поскольку во время профессионального диалога вырабатываются практические решения. "Таможенная служба Таджикистана подтверждает свою готовность и далее активно участвовать в работе совета, поддерживать совместные инициативы и укреплять практическое взаимодействие между таможенными службами государств Содружества. Убеждены, что достигнутые договоренности будут способствовать дальнейшему развитию сотрудничества, повышению эффективности таможенного администрирования и укреплению безопасности внешнеэкономических связей наших государств", - подчеркнул он.Таможенные службы СНГ регулярно обмениваются друг с другом опытом, ищут совместные пути решения проблем и ответы на новые вызовы. Это в том числе стремительная цифровизация, внедрение искусственного интеллекта, необходимость повышения эффективности таможенного контроля. "В этой связи особое значение имеют договоренности по обмену опытом в области информационных технологий, ИИ, использование инспекционно-досмотровых комплексов, автоматизированного анализа рентген-изображений, развитие электронной торговли, применение навигационных пломб, автоматизация контроля в пунктах пропуска. Уверен, что реализация этих направлений позволит сделать таможенное администрирование наших государств более современным, эффективным и технологичным", - считает председатель Таможенного комитета при Министерстве экономики и финансов Узбекистана Акмалхужа Мавлонов.Заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана Кайрат Джумагулов назвал Совет руководителей таможенных служб СНГ авторитетной площадкой для координации усилий в сфере упрощения процедур торговли и обеспечения экономической безопасности. "Когда мировая экономика переживает структурную трансформацию, значимость бесшовного, безопасного технологического взаимодействия между нашими ведомствами возрастает многократно. Цифровизация в пунктах пропуска и внедрение современных интеллектуальных систем мониторинга транзита является залогом бесперебойного функционирования ключевых маршрутов. Кроме того, вызовы требуют от нас симметричного ужесточения контроля в отношении нарушителей", - высказал свою точку зрения представитель Казахстана.В свою очередь председатель Государственной таможенной службы при Кабинете министров Кыргызстана Алмаз Салиев добавил, что в таких условиях особое значение приобретает углубление практического взаимодействия между таможенными службами. Белорусские таможенники продемонстрируют коллегам по СНГ новшества в таможенной инфраструктуре и оснащении в пунктах пропуска "Брест" и "Козловичи". "Эта ситуация дает возможность увидеть, как работает белорусская таможенная служба в целом, ознакомиться с пунктами пропуска, которые имеют большое значение для торговых путей и туристического потока", - резюмировал председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров.-0-Фото Виолетты Южаковой