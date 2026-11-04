Цифровая трансформация, стартапы и туризм. Что обсудят исследователи на "Минской Модели ШОС" 

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный круглый стол "III Минская Модель ШОС" пройдет 5 ноября в Белорусском государственном университете. Мероприятие объединит около 80 исследователей из Беларуси, России, Китая, Узбекистана и Кыргызстана, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.



Главная цель форума - обмен опытом, укрепление международного сотрудничества и обсуждение роли молодого поколения в устойчивом развитии государств - членов ШОС и Евразийского региона.



Работа круглого стола начнется с пленарного заседания, где ключевым фокусом дискуссий станет цифровая трансформация образования. Участники также рассмотрят молодежные программы ШОС, развитие востоковедения, сотрудничество со странами Африки, укрепление туристических связей и инклюзивные инициативы.



Продолжением программы станут две секции: "Синергия стартапов и высоких технологий на пространстве ШОС" и "Туристическое сообщество ШОС: новые возможности для трансграничного туризма". Они пройдут в формате деловой игры.



Около 65 студентов, магистрантов и аспирантов из ведущих вузов Беларуси и России в составе 24 команд смоделируют заседания советов глав правительств и национальных координаторов ШОС. Участники выступят в роли полномочных представителей стран - членов организации, представив их позиции и разработав решения актуальных проблем. Лучших конкурсантов наградят ценными призами.



Организаторами выступают факультет международных отношений БГУ и филиал Молодежной платформы для стран ШОС SCOLAR Network.-0-